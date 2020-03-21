«سبوفيك» تقدّم «رولز رويس كولينان» معدلة بقوة 685 حصاناً

المصدر: إعداد: جوني جبور

قدّمت شركة «سبوفيك» التابعة لمجموعة «NOVITEC» الخاصة بتعديل طرز «رولز رويس»، نسخة معدلة من سيارة «كولينان» المنتمية لفئة الرياضة المتعددة الاستخدامات الفاخرة، جاءت مع جملة من التغييرات في الهيكل الخارجي، وترافقت بتعديلات طالت نطاق المحرك المكون من 12 أسطوانة. ورفعت من قوته الإجمالية إلى 685 حصاناً، و1010 نيوتن/‏‏‏‏متر من عزم الدوران الأقصى، بزيادة تبلغ 115 حصاناً، و160 نيوتن/‏‏‏‏متر عن نطاق القوة التي ينتجها الطراز الأساسي من هذه السيارة.

وشملت التعديلات الخارجية، تصميماً جديداً لخطوط المقدمة، مع فتحات تهوية كبيرة مستطيلة الشكل، وجناحين مركبين في الواجهة الخلفية، بالإضافة إلى مشتت هواء أكثر بروزاً يسهم في منح السيارة مزيداً من حلول الإيروديناميكية الهوائية، التي ترافقت مع منح السيارة عجلات أكبر حجماً من قياس 24 بوصة، وخفض الارتفاع الإجمالي للسيارة بمقدار 1.75 إنش.

وأسهمت جملة التعديلات سواء على الهيكل الخارجي، أو نطاق القوة، في منح النسخة المعدلة من «كولينان» القدرة على الانطلاق من حالة الثبات وبلوغ سرعة 100 كيلومتر في الساعة بغضون 4.9 ثوانٍ.

كما قدّمت «سبوفيك» خيارات إضافية، من خلال نظام جديد لشبكة العادم، يتيح للسائق القدرة على التحكم في مستوى ارتفاع صوته وتحديد درجة قوته.