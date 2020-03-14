«جي إم سي» تقدّم «سييرا هيفي ديوتي» في المنطقة بقوة 401 حصان

المصدر: إعداد : جوني جبور

سجلت أسواق المنطقة وصول نسخة «هيفي ديوتي» من طراز عام 2020 لشاحنة الأداء المتفوقة «جي إم سي سييرا»، التي تستند في استخلاص عزمها البالغ 629 نيوتن/‏‏متر، وقوتها البالغة 401 حصان، الى محرك كبير الحجم مكون من ثماني أسطوانات، بسعة 6.6 لترات، والمجهز بتقنية الحقن المباشر وتوقيت متفاوت لصمامات العادم، والمقترن بناقل حركة أوتوماتيكي، مكون من ست سرعات والمخصص للعمل الصلب.

ويتمتع طراز عام 2020 من «سييرا هيفي ديوتي»، والشهيرة عالمياً باختصار «HD»، بتصميم جريء وقوي، يبرز جلياً في بنيتها الجديدة ذات الأبعاد الخارجية الأكبر من سابقتها، فهي أعلى وأطول من الطراز السابق. كما جاء الطراز الجديد مع إنارة خاصة جديدة، تشمل المصابيح الأمامية والخلفية، وتعمل بتقنية «LED»، بجانب حصول السيارة على مصابيح نهارية وأخرى للضباب تعمل بالتقنية ذاتها. وانعكست الأبعاد الخارجية الجديدة، في منح المقصورة مزيداً من الرحابة، خصوصاً على صعيدي حيّزي الرأس والقدمين. فيما أسهم تصميم المقاعد الجديد في توفير رؤية واضحة من خلف المقود. ووفرت «جي إم سي» لسيارتها مزايا استخدام إضافية محسنة، تعزز من عوامل الراحة والتفاعل السلس، بما في ذلك شاشة عرض رأسية تتولى عرض البيانات على مستوى نظر السائق، وهي الأولى ضمن فئة شاحنات «HD»، والتي تتكامل مع الجيل الأحدث من أنظمة المعلومات والترفيه التي يتم التحكم فيها عبر شاشة لمسية من «جي إم سي». وتبرز نقاط الاختلاف بين طراز 2020 وسابقه، من حيث قاعدة العجلات الأطول، وغطاء محرك بخط علوي أكثر بروزاً، وشبك أمامي أضخم يسهم في رفع كفاءة نظام التبريد المتقدم، وانتقالاً إلى صندوق حمولة للمهام الثقيلة، يضم 12 نقطة للربط، ومنفذ طاقة اختياري بقوة 230 فولت، وأرضية صندوق تحميل بعتبات جديدة، وانتهاءً بباب صندوق خلفي من نوع «MultiPro Tailgate» متعدد الوظائف.

فئات مختلفة

تتوافر «سييرا هيفي ديوتي» حالياً بطرازي «Crew»، و«Extended» اللتين تأتيان بصفين من المقاعد. كما قدمت «جي إم سي» لطراز 2020 فئتين مختلفتين من حيث التجهيزات «HD 2500»، و«HD 3500» سواء تلك المزودة بعجلات خلفية مفردة، أو ذات العجلات الخلفية المزدوجة.