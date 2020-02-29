مرسيدس تكشف عن «AMG GLA45» لعام 2021

المصدر: إعداد: جوني جبور

كشفت شركة «مرسيدس» النقاب عن سيارتها «AMG GLA45» التي تعد النسخة الأقوى في طرازها لعام 2021 من سيارتها الكروس أوفر المدمجة «GLA»، على أن يتم الكشف رسمياً عنها للجمهور خلال مشاركة الشركة الألمانية ضمن فعاليات معرض جنيف الدولي للسيارات، الذي ينطلق في سويسرا الأسبوع المقبل.

وتشترك «GLA» بالقاعدة التقنية ذاتها مع طراز «GLB» التي يرمز لها بـ«MFA»، والتي تصنف في الحجم بأنها أصغر بقليل من منافساتها الألمانية من «BMW X1» و«AUDI Q3». إلا أن السيارة «AMG GLA45» تمتلك قدرات عالية ممزوجة بطابع الفخامة الذي تتمتع به سيارات «مرسيدس»، من خلال حصولها على محرك رباعي الأسطوانات بسعة لترين، والمعزز بضاغط توربيني يرمز له بـ«M139» يرتبط إلى علبة تروس أوتوماتيكية بتعشيق مزدوج من ثماني نسب، تتولى نقل الحركة إلى جميع العجلات عبر نظام «4 MATIC» الذي يتحكم في توزيع العزم بين المحورين الأمامي والخلفي، وكذلك بين العجلتين في كل محور.

ويتيح المحرك الجديد للسيارة نطاق قوة تصل إلى 382 حصاناً، و480 نيوتن/‏متر من عزم الدوران الأقصى، الكفيلين بجعل السيارة قادرة على الانطلاق من حالة الثبات وبلوغ سرعة 100 كيلومتر في الساعة في غضون 4.4 ثوانٍ.