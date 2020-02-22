«كاديلاك» تُطلق «إكس تي 6» في أسواق الشرق الأوسط

المصدر: إعداد: جوني جبور

وسّعت شركة «كاديلاك» الأميركية، قائمة خياراتها في طرز 2020 في منطقة الشرق الأوسط، بإطلاقها أخيراً في أسواق المنطقة سيارة الدفع الرباعي «إكس تي 6»، مع طراز يتمحور على تصميم سيارة كروس أوفر جديدة كلياً، تضم ثلاثة صفوف مقاعد، ومقصورة مدعومة بقدرات استجابة سريعة، ومجموعة شاملة من تقنيات الأمان المتوافرة بشكل قياسي، تؤمّن لركابها أفضل تجربة ركوب ممكنة أثناء تنقلاتهم.

ويرتكز جوهر تصميم «إكس تي 6» على الاهتمام بأدق تفاصيل سيارة «الكروس أوفر»، عبر العناية في توفير مساحة تزخر بالفخامة، وتوفر أعلى معايير الراحة والاتصال للمتعاملين، بالإضافة إلى حيز تخزين يلائم العائلات الكبيرة الحجم، والمقترنة بأحدث ما توصلت إليه تكنولوجيا أنظمة السلامة والأمان، بجانب الأنظمة المساعدة للسائق.

وتأتي السيارة ضمن فئتين من التجهيزات، الأولى: نسخة «Premium Luxury» التي تزخر بلمسات مميزة من مكونات الأخشاب الفاخرة، والثانية: الفئة الرياضية «Sport» التي توفر للمتعاملين قدرة إضافية لتخصيص سيارتهم، مع لمسات تصميمية خارجية وداخلية تتناسب مع الهوية الرياضية لهذه الفئة.

وتساعد مزايا الراحة المتوافرة على ضمان أن يتمتع جميع ركاب المقصورة بتجربة فاخرة، إذ تتضمن هذه المزايا نظام الصوت الأول من نوعه من «كاديلاك» الذي يأتي مع 14 مكبر صوت، قابلة للضغط حسب الطلب، على أن تشمل الميزات الإضافية، مقاعد مكسوة بجلد صناعي «شبه أنيلي»، ونظام «كاديلاك» لفلترة الهواء، ومقاعد أمامية، وفي الصف الثاني، قابلة للتدفئة والتهوية، وعجلة مقود بتدفئة تلقائية، وانتهاءً بنظام الرؤية الليلية، وكاميرا الرؤية المحيطة عالية الدقة.

وحدة تحكّم دوارة

قدمت «كاديلاك» لسيارتها وحدة التحكم الدوارة، والمصممة لتكمل مفاتيح التحكم الأخرى الموجودة على المقود، ما يجعل استخدام الشاشة اللمسية الملونة وسط لوح القيادة، التي تأتي بقياس ثماني بوصات، أكثر سهولة، إذ تستند وحدة التحكم الدوارة الى مفهوم المقبض على غرار عصا التحكم في أجهزة الألعاب.