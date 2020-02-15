«أستون مارتن» تكشف عن إصدار «Shadow» من سيارتها «DB11»

المصدر: إعداد: جوني جبور

كشفت شركة «أستون مارتن» البريطانية النقاب عن اصدار خاص، حمل اسم «Shadow Edition» من سيارتها السوبر رياضية «DB11»، على أن يقتصر إنتاجه على 300 نسخة فقط، وبسعر يبدأ من 162 ألف جنيه إسترليني (770.4 ألف درهم).

وأوضحت الشركة أن النسخة الخاصة «Shadow Edition» تطال فئتي «الكوبيه» و«الكابريو»، على أن تأتي بطلاء أسود اللون، وعجلات رياضية مصنعة من معدن خفيف الوزن وعالي الصلابة من قياس 20 بوصة، إضافة إلى فتحات تهوية على غطاء حيز المحرك مطلية باللون الأسود اللامع، وشعارات وتوقيعات باللون الأسود الكرومي، وانتهاءً بعتبات يطغى عليها اللون الأسود «المؤكسد». وأشارت «أستون مارتن» إلى توفير ستة خيارات لونية لأغطية المكابح، سواء الأمامية أو الخلفية، ما يمنح السيارة كسر جمود اللون الداكن، وتسليط الضوء على الهوية الرياضية التي تتمتع بها السيارة. وتزدان المقصورة الداخلية لنسخة الإصدار الخاص بالمقود الرياضي الأسود، بجانب كسوة فاخرة من جلد «الكانتارا»، لتتكامل الأجواء الداكنة في المقصورة مع حليات مطلية باللون الأسود اللامع.

وتستند السيارة قياسياً على محركات الأسطوانات الثماني، ويمكن للباحثين عن مزيدة من القوة اختيار المحرك المكون من 12 أسطوانة بسعة 5.2 لترات.