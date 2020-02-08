«تاتا» تقدم طرازها الكهربائي «Nexon EV»

المصدر: إعداد: جوني جبور

كشفت شركة «تاتا موتورز» النقاب عن سيارتها الكهربائية الجديدة «Nexon EV»، التي يتولى دفعها محرك كهربائي بقوة 129 حصاناً، و245 نيوتن/‏‏متر من عزم الدوران الأقصى.

وأوضحت الشركة الهندية، أن نطاق القوة التي يولدها المحرك الكهربائي، تضمن للسيارة الانطلاق من حالة الثبات وبلوغ سرعة 100 كيلومتر، في غضون 9.9 ثوانٍ، على أن يستمد المحرك طاقته اللازمة من بطارية بسعة 30.2 كيلوواط/‏‏ساعة، يتيح مجال سير يصل إلى 321 كيلومتراً، مع إمكانية شحن بين 60 إلى 80% من سعتها عبر تقنية الشحن السريع في غضون 60 دقيقة.

وتأتي «Nexon EV» بطول إجمالي يبلغ 3.99 أمتار، وبعرض 1.81 متر، بارتفاع يصل حتى 1.61 متر، وتقف السيارة على قاعدة عجلات بطول 2.5 متر، ما يضعها ضمن فئة السيارات الكروس أوفر المدمجة الصديقة للبيئة.

وتم تجهيز السيارة بكشافات ضباب، ومصابيح ضوء نهاري بتقنية «LED»، بالإضافة إلى عجلات مصنعة من الألمنيوم قياس 17 بوصة، في حين تبلغ سعة صندوق الأمتعة 350 لتراً. وزودت «تاتا» المقصورة الداخلية للسيارة، بشاشة «TFT» ملونة، بقياس سبع بوصات، تتولى عرض محتوى نظام الملتيميديا، بالإضافة إلى شاشة لمسية أخرى من القياس ذاته، تتضمن نظام معلومات من «هارمان» يتيح دمج الهواتف الذكية عبر خياري نظامي «أندرويد أوتو» و«أبل كاربلاي».