«كاديلاك» تعزّز رفاهية مركبة الجيل الخامس «إسكاليد 2020»

المصدر: إعداد : جوني جبور

كشفت «كاديلاك»، أخيراً، عن الجيل الخامس من سيارتها «إسكاليد»، وذلك كطراز خاص بعام 2020، حيث تمت إعادة تصميمه بالكامل، وحظي بتقنيات تضيف بعداً جديداً على صعيد رفاهية السيارة الرياضية المتعددة الاستخدامات الكبيرة الحجم «SUV»، على أن يتم إطلاق السيارة في الأسواق العالمية في الربع الثالث من العام الجاري.

ويعزّز الجيل الخامس من «كاديلاك إسكاليد» مفاهيم الرفاهية من خلال حصوله على تقنيات حصرية، هي الأولى من نوعها في عالم صناعة السيارات، وتبرز مع شاشة «OLED» منحنية، توفر مساحة عرض إجمالية يبلغ قطرها أكثر من 38 بوصة، بالإضافة إلى ضعفي كثافة الـ«بكسل» التي توفرها أجهزة التلفاز الحديثة العاملة بدقة «4K»، والتي تتيح توفير صورة دقيقة بألوان متباينة مثالية.

ويتضمن نظام العرض، ثلاث شاشات، الأولى، تعمل باللمس، وهي على يسار السائق بحجم 7.2 بوصات، فيما تمثل الثانية لوحة عدادات خلف المقود وتأتي بقطر 14.2 بوصة، وصولاً لشاشة نظام المعلومات والترفيه التي تأتي بقطر 16.9 بوصة، وهي على يمين السائق، وتتولى عرض نظام الملاحة العالمي، بتقنية الواقع المعزز، بالإضافة إلى عرض نظام الرؤية المحيط المتصل إلى أربع كاميرات خارجية، توفر رؤية بدقة «2 ميغابكسل». كما حصلت السيارة على ميزة الرؤية الليلية التي تستخدم تقنية الأشعة تحت الحمراء، لتغيير الرؤية الأمامية، بما في ذلك الكشف عن المشاة والحيوانات وعرضها على شاشة العدادات المركزية. وبالصورة ذاتها، قدمت «كاديلاك» لسيارتها الجديدة، لمسات خارجية جديدة، بحصولها على شبك أمامي كبير، تتصل به من الجانبين أضواء «LED» بتصميم أفقي، بالإضافة إلى حصول السيارة على غطاء محرك يحتوي على خطوط حادة، وانتقالاً لخطوط جانبية تسهم في تحسين الديناميكية الهوائية، مع عجلات من قياس 22 بوصة، وصولاً لخطوط خلفية تتألق بمصابيح عمودية بلمسات معتمة، وجناح مدمج بالسقف يعزز من عوامل الايروديناميكية الهوائية، فضلاً عن مصد خلفي مع لمسات سوداء، ويتضمن شبكة العادم.

نظام «AKG»

قدمت «كاديلاك» نظام «AKG» الصوتي الأول من نوعه، والخاص في مجال الميكروفونات وسماعات الرأس المشتقة من عالم الموسيقى واستوديوهات التصوير السينمائي والمسرح، إذ يتضمن هذا النظام، 36 سماعة صوت، مدعوم بثلاث مكبرات صوتية، ما يوفر تجربة استماع صافية للغاية بالصورة ذاتها التي يمكن أن يحظى بها مرتادو صالات السينما ثلاثية الأبعاد.

johni_jabbour@yahoo.com