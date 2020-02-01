«لينكولن أفياتور» 2020 تصل أسواق المنطقة

المصدر: إعداد: جوني جبور

سجلت أسواق المنطقة، أخيراً، وصول طراز «لينكولن أفياتور» الخاص بعام 2020، في طراز يجسد رؤية «لينكولن» من حيث التصميم المتميز الممزوج بالارتقاء بأداء سيارات الدفع الرباعي كبيرة الحجم وذات الثلاثة صفوف من المقاعد في مقصورتها الداخلية.

وتعتمد السيارة الأميركية، على قاعدة طراز «فورد إكسبلورر» ذاتها، مع لمسات تبرز الرفاهية التي تتمتع بها السيارة، وتظهر بوضوح عبر تصميمها الخارجي المستمد من نسختها التجريبية، مع مقدمة تمزج بين عنصري الفخامة وقدرات السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات، مع وفرة في استخدام الكروم الفاخر وتصميم كبير الحجم لكل من الشبك والمصد الأمامي المعزز بمصابيح إضاءة نهارية، تعمل بتقنية «LED» المضيئة.

وتبرز مقصورة «أفياتور» الرحابة التي تتمتع بها السيارة، مع خطوط أفقية تخفض الإحساس بالفوضى البصرية، وتعكس مدى الاتقان في تصميم العناصر، التي تتكامل مع نظام صوتي «Revel Ultima» ثلاثي الأبعاد، في تجربة مماثلة للحفلات الموسيقية، بالإضافة إلى مقاعد تتمتع بكسوة جلدية، توفر مزيجاً من الراحة والدعم لركاب المقصورة. وقدمت «لينكولن» لسيارتها مجموعة كبيرة من التقنيات الذكية والاستباقية المصممة لمساعدة السائق، بالإضافة إلى تعزيز تجربة القيادة بأكملها، إذ يخفض نظام التعليق الهوائي «Air Glide» للترحيب بالسائق عند القدوم إلى السيارة، بجانب إسهام هذه الخاصية في توفير الراحة خلال وضع الأمتعة داخل السيارة.

وأضافت الشركة تقنية جديدة في سيارتها «أفياتور» تمكنها من استشعار معظم الحفر أو المناطق غير المستوية على الطريق، ما يمكّن السيارة من إجراء تعديلات بشكل تلقائي على نظام التعليق، بما يضمن بقاء ركاب المقصورة بعيدين عن الاهتزازات والحصول على القدر ذاته من راحة الركوب، من دون أن تتأثر السيارة سلباً بالارتجاجات الناجمة عن الحفر أو المسارات غير المستوية. وتستند هذه المستشعرات الى كاميرا أمامية متطورة تمسح الطريق ضوئياً باستمرار، وتتولى نقل البيانات إلى كمبيوتر السيارة الذي يمكن له في أجزاء من الثانية، التدخل مباشرة في تعديل نظام التعليق بما يتلاءم مع حالة الطريق.

تقنيات متقدمة

تأتي «أفياتور» مزودة بالجيل الأحدث من نظام مساعدة السائق «Lincoln Co-Pilot 360 Plus» الذي يتضمن نظام المساعدة عند الازدحامات المرورية، من حيث توجيه السيارة باستخدام نظام التحكم المتكيف، وتعديل السيارة ضمن مسارات القيادة، وميزة التعرف الى اللافتات المرورية التي ترصد الحد الأقصى للسرعة، وضبط سرعة السيارة بناءً على ذلك.

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