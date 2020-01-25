«سوبارو» تقدم الجيل الثاني من أيقونتها «Levorg»

المصدر: إعداد: جوني جبور

أزاحت شركة «سوبارو» اليابانية الستار عن الجيل الثاني من أيقونتها «Levorg» المنتمية إلى فئة السيارات المتوسطة الحجم.

وحصلت سيارة الجيل الثاني على تطوير مجموعة من الأنظمة الإلكترونية المساعدة، حيث باتت تقنية «كشف النقاط العمياء» مستندة على كاميرا تتيح زاوية رؤية أكبر، إضافة إلى تزويد السيارة بمستشعرات رادار مدمجة في أركان المصد، وانتهاء بمنح السيارة محرك «بوكسر» معزز بالتوربو بسعة 1.8 لتر. وتهدف المكونات الجديدة إلى تعزيز منظومة السلامة لتغطي نطاق 360 درجة، لتعمل هذه المكونات جنباً إلى جنب مع أنظمة مساعدة أخرى تمت ترقيتها، تشمل نظام التحذير من التصادم، مع وظيفة الكبح الاضطراري، الذي بات يغطى نطاقاً أوسع على صعيد التحذير عند دخول التقطاعات المرورية.

وباتت السيارة الجديدة على اتصال بمحيطها من خلال القدرة على تبادل المعلومات والبيانات من طرز «سوبارو» الأخرى، كما أنها تحدد موقعها بشكل أفضل بمساعدة بيانات الخرائط عالية الدقة وبيانات الأقمار الاصطناعية. ويمتاز الجيل الثاني، من خلال مقدمة مميزة، ترسم ملامحها الخطوط الجديدة على شبكة المبرد، والكشافات وحيز الشبكة السفلية، إضافة إلى تصميم رياضي لحيز المحرك ومبيت العجلات والمصابيح الخلفية.

ولمزيدٍ من ديناميكيات القيادة، زودت «سوبارو» سيارتها بنظام «Drive Mode Select» الذي يتيح أنماط قيادة مختلفة، تؤثر في أنظمة الدفع والتوجيه ومجموعة التعليق.