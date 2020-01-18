«شانجان يوني تي» كروس أوفر صينية بلمسات أوروبية

المصدر: إعداد: جوني جبور

تشهد الأسواق الصينية في أبريل المقبل، الإطلاق الرسمي الأول لطراز «شانجان يوني تي» المنتمي لفئة سيارات الكروس أوفر، والذي حاز تصاميم خارجية وداخلية توازي من حيث الأناقة والعصرية تلك الموجودة في الطرز الأوروبية.

وتعد «يوني تي» بمثابة العلامة الجديدة في عالم السيارات، والتابعة لشركة «شانجان»، الشريك المحلي في الصين لكل من «فورد» و«بيجو» و«ستروين» سابقاً، وهو ما يفسر وفقاً لموقع «تشاينا كار نيوز» حصولها على خطوط تصميمية ذات طابع أوروبي أنيق، وموجه بشكل مباشر لعناصر الشباب الباحث عن أولى تجاربه في عالم القيادة. وتأتي «شانجان يوني تي» بطول إجمالي يصل إلى 4515 ملليمتراً، وبعرض 1870 ملليمتراً، مع قاعدة عجلات تصل إلى 2710 ملليمتراً، ما يمنحها مقصورة رحبة مقارنة بهذه الفئة من السيارات المدمجة.

وتستمد السيارة أناقتها، من خلال شكلها الخارجي الذي يشمل شبكة تهوية ذات طابع عصري ومصابيح أمامية تعمل بتقنية «LED»، بالإضافة إلى لمسات برتقالية تمتد حتى خط السقف.

وتتضمن باقة المحركات العاملة في طراز «شانجان يوني تي»، خيارين من محركات الأسطوانات الأربع المعزز بالشواحن التوربينية، تراوح سعاتها بين 1.5 وليترين، إلا أن الشركة لم تكشف عن نطاق القوة وبيانات الأداء بانتظار الكشف الرسمي عن السيارة في أبريل المقبل.