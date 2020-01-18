«هوندا» تطرح طرازاً جديداً من «سيفيك تايب آر»

المصدر: إعداد: جوني جبور

كشفت شركة «هوندا»، النقاب عن الطراز الجديد من أيقونتها «سيفيك تايب آر» المنتمية لفئة السيارات الرياضية المدمجة.

وأوضحت الشركة اليابانية، أن أحدث طرز «سيفيك تايب آر»، يتألق بلون أزرق حصري جديد يحمل اسم «بوست بلو»، بالإضافة إلى حصول السيارة على زيادة طفيفة على صعيد حجم شبكة المبرد، تهدف إلى تحسين دخول الهواء إلى المحرك. كما أدخلت «هوندا» تحسينات على أقراص وبطانات المكابح تهدف إلى زيادة قوة الكبح.

بدورها، حصلت المقصورة على جملة من التحسينات تهدف إلى تعزيز عناصر الرفاهية، وتبرز مع منح المقاعد كسوة فاخرة من جلود «ألكانتارا»، بالإضافة إلى تصميم جديد لعجلة المقود.

وتستند السيارة الى سواعد محرك رباعي الأسطوانات، بسعة اللترين والمعزز بالتوربو، الذي يتيح إنتاج قوة 320 حصاناً، و420 نيوتن/‏‏‏‏متر من عزم الدوران الأقصى. ويمكن للسائق الاختيار بين ثلاث وضعيات من أنماط القيادة، تراوح بين نمط «كونفورت»، وصولاً لنمطي «سبورت»، و «آر بلس».

ورغم كشف «هوندا» عن كامل تفاصيل سيارتها، إلا أنها لم تحدد موعد طرحها في الأسواق أو سعرها.