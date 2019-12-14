«رينو» تكشف النقاب عن «Espace» الكروس أوفر

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

كشفت شركة «رينو» الفرنسية، النقاب عن الطراز الجديد من سيارتها «Espace» المنتمية لفئة السيارات الكروس أوفر المدمجة، والمعزز بتقنيات الإضاءة والسلامة والاتصال، والمتوقع طرحها في الأسواق بداية العام المقبل.

وأوضحت الشركة، أن «Espace»، جاءت بجملة من التحديثات، تبرز بوضوح في خطوط المقدمة، بالإضافة إلى شريط من الكروم يمتد على كامل عرض السيارة.

كما حصلت المقدمة على مصابيح بتقنية «LED-Matrix» ذات الإضاءة التوأمية، وذات مدى إضاءة يصل إلى 200 متر. وجاءت المقصورة الداخلية مزودة بالعديد من لمسات الفخامة والمعززة بتقنيات الاتصال الحديثة، مثل نظام الملتيميديا «Easy Link» الذي يتيح تحديث نظام الملاحة والبرامج على غرار ما يتم في الهواتف الذكية، مع عرض هذه البرامج على شاشة وسطية تعمل باللمس من قياس 9.3 بوصات.

وتتمتع السيارة الجديدة بباقة من الأنظمة الموسعة، تبرز مع مساعد القيادة على الطرق السريعة، ومساعد القيادة في الازدحام، ونظامي التحذير بالمرور في التقاطعات ومغادرة حارة السير.