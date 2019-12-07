«أستون مارتن» تطرح «دي بي إكس».. أول سيارة متعدّدة الاستخدامات

المصدر: جوني جبور - دبي

كشفت شركة «أستون مارتن» البريطانية، النقاب عن سيارتها «دي بي إكس» الأولى لها تاريخياً على صعيد فئة الرياضية المتعددة الاستخدامات «SUV» الفارهة، وبسعر يبدأ في منطقة الشرق الأوسط من 848 ألف درهم، على أن يتم البدء بعمليات التسليم الأولى للعملاء في الربع الثاني من عام 2020. وجاء تصميم «دي بي إكس» ليتوّج مراحل طويلة من البحث والتطوير، حيث بدأت مرحلة التصميم الرقمي منذ عام 2015، في حين انطلقت التجارب الفعلية في «ويلز» العام الماضي، قبل أن تقرر «أستون مارتن»، أخيراً، طرح سيارتها الجديدة، مدشنة بذلك دخولها رسمياً ضمن فئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدامات.

وتعتمد السيارة الجديدة في تصميمها على الألمنيوم المترابط، وهي تقنية طورتها «أستون مارتن» في سياراتها الرياضية، ما يجعل هيكل السيارة خفيف الوزن وشديد الصلابة، ويقف عند أعتاب 2245 كيلوغراماً. كما تم تصميم السيارة بما يتيح أقصى مساحة داخلية ممكنة، وذلك من دون المساومة على الرحابة التي عادة ما تشتهر بها سيارات «أستون مارتن»، ليس على صعيد المقاعد الأمامية فحسب، بل في توفير التكنولوجيا المعاصرة الممزوجة بالحرفية اليدوية، لركاب المقاعد الخلفية أيضاً.

وزودت «أستون مارتن» سيارة «دي بي إكس» بنظام تعليق هوائي ثلاثي الحجم مع أحدث نظام لمنع الانقلاب (eARC) بشدة 48 فولت، ومخمدات كهربائية قابلة للتكيف لتزويد السيارة الرياضية الجديدة بقدرات عالية تعزز من رفاهية وراحة الركاب. ويمتاز نظام التحكم الكهربائي لمنع الانقلاب بقدرة مقاومة انقلاب لكل محور بشدة 1400 نيوتن/‏متر، وهو ما يجعل من تجربة القيادة أقرب للسيارات الرياضية منها لسيارات الدفع الرباعي. ويتيح هذا النظام المتطور للتعليق الهوائي القابل للتكيف ونظام التحكم الكهربائي لمنع الانقلاب تحقيق أقصى درجات الراحة عند نقل ما يصل إلى خمسة ركاب مع أمتعتهم، مع الحفاظ على القدرة الديناميكية سريعة الاستجابة والتفاعل.

خفض ارتفاع السيارة

حصلت السيارة «دي بي إكس» على ميزة زيادة وخفض الارتفاع بين 45 و50 ملليمتراً، ويدعم نظام التعليق الهوائي حصول السائق على ثقة تامة في التعامل مع مختلف أنواع المسالك والطرقات، خصوصاً أن هذه الميزة والأنظمة تساعد في ثبات وديناميكية السيارة أثناء القيادة.

johni_jabbour@yahoo.com

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