هيونداي سوناتا 2020.. جيل جديد بتصميم رياضي بالكامل

المصدر: الإمارات اليوم - دبي

كشفت هيونداي أخيراً عن موديلات 2020 من سيارتها الشعبية "سوناتا"، حيث تم إعادة تصميمها بالكامل، لتعكس أحدث منصات الجيل الثالث من هيونداي. ومن أهم الميزات الرئيسة التي تم إدخالها على الموديلات الجديدة، مصابيح LED الخارجية للإضاءة النهارية داخل شريط من الكروم، فضلاً عن الديكورات الداخلية التي تشمل الواجهة الأمامية الغنية بالكثير من الأدوات والنظم والتجهيزات وعجلة القيادة ذات الشُعب الثلاثية.

وتتميز "سوناتا" الجديدة بوجود ستة أكياس هوائية قياسية، ومجموعة واسعة من أنظمة السلامة، بما في ذلك المواصفات الفنية، وتوافرها بنسختين من المحرك الذي يعمل بالبنزين حصريًا لأسواق الشرق الأوسط وأفريقيا.

وقد زود الطراز الجديد بمظهر جانبي يبدو أكثر جرأة، إلى جانب شبكة متدرجة يحيط بها هيكل إضاءة مميز، وألواح من الكروم حول فتحة الإضاءة النهارية، في حين يكتمل المظهر العام مع تصميم العجلات.

وقد أعلنت جمعة الماجد، الموزع الحصري لشركة "هيونداي" في الإمارات، عن توافر "سوناتا 2020" الجديدة كلياً ابتداءً من نوفمبر الجاري. ويجسد هذا الطراز بمواصفاته الجديدة الطابع الرياضي لسيارات السيدان متوسطة الحجم التي تحظى بشعبية كبيرة، خاصة بين الفئات التي تبحث عن الأناقة والسمات الرياضية والجودة العالية في سيارة واحدة. وتم تحديث الجيل الثامن من "سوناتا" بعد تعزيزه بعدد من الميزات، مثل المظهر المتطور لسيارات الكوبيه ذات الأبواب الأربعة، كما تتماشى مع لغة التصميم الرياضي للعلامة التجارية.

وقال المدير العام لهيونداي الإمارات في مؤسسة جمعة الماجد، سليمان الزبن: تمثل "سوناتا 2020" الجديدة التميز في سمات الرفاهية، لتقدم للسائقين تجربة استثنائية، بفضل توظيف مجموعة من التقنيات الجديدة والخصائص المضافة التي تضع السلامة في صميم تصميمها الهندسي، حيث تواصل السيارة الحفاظ على تراثها، وقد تم تعزيز الهيكل بمظهر رياضي أنيق، وتصميم محسّن أفضل من قبل.

وكانت "سوناتا" قد طرحت في الأسواق قبل ثلاثة عقود، وتمكنت من الارتقاء بالمعايير مع كل نسخة لها، بما في ذلك مستوى التصميم والتحديث والتكنولوجيا.