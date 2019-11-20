"إنفينيتي" تطرح سيارتها "QX80 Limited" في أسواق الشرق الأوسط

المصدر: دبي - الإمارات اليوم



أعلنت شركة إنفينيتي للسيارات المحدودةK رسمياً عن طرح سيارتها الجديدة محدودة الإصدار QX80 Limited في أسواق الشرق الأوسط، بالتزامن مع إطلاق حملة استكشافية مصغّرة لرصد الاكتشافات الأثرية الجديدة في مدينة البتراء التاريخية بالمملكة الأردنية الهاشمية. وتمثل هذه السيارة أحدث طرز "إنفينيتي" من سيارات الدفع الرباعي متعددة الاستخدامات وذات الحجم الكامل.

وتتميز السيارة الجديدة بتصميم خاص يتيح للركاب إمكانية الوصول إلى المناطق النائية من الصحراء الأردنية بمنتهى الراحة والرفاهية، حيث تم تزويد السيارة بمحركٍ مؤلف من 8 أسطوانات على شكل حرف (V) سعة 5.6 لترات، مع 4 وضعيات للقيادة، مما يوفر للسائقين قوة جرٍ آمنة وتجربة قيادة عالية التجاوب. كما تتمتع السيارة بأحدث مزايا الراحة والتقنيات المتطورة حيث يشمل ذلك خاصية إلغاء الضوضاء النشطة للحد من إجهاد السائق أثناء القيادة لمسافات طويلة بين المواقع؛ والمقاعد ذات التصميم الهندسي ونظام مراقبة السيارة بالكامل، بالإضافة إلى شاشة عرضٍ علوية بزاوية 360 درجة، تُساعد السائق على تجنب الصخور والأخاديد ومواجهة ظروف الحياة البرية.

وقال ماركوس ليث، المدير التنفيذي لشركة إنفينيتي الشرق الأوسط: "تتمتع سيارة QX80 Limited بقوةٍ استثنائية تجعل منها خياراً مثالياً لعشاق المغامرات والاستكشاف، بما يشمل الرحلات الفردية ورحلات التخييم العائلية على حدٍ سواء. ويولد محرك السيارة قوة باستطاعة 305 أحصنة، ما يُتيح للسائق التعامل مع أصعب التضاريس، بالإضافة إلى توفير أفضل مزايا الحماية والأمان".