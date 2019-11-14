هوندا أكورد 2.0 تيربو بقوة 247 حصاناً

المصدر: فراس النعسان - دبي

حققت هوندا أكورد 2.0 تيربو الجديدة تجانساً فائقاً بين المحرك رباعي الأسطوانات، بقوة 247 حصاناً، والأمان، والراحة بتوافر المقاعد الرياضية، والمقود الأنيق المكسو بالجلد، والمساحة التي تجعل من السيارة عائلية بامتياز.

وقد ميزت شركة هوندا اليابانية سيارتها الأكثر شهرة عالمياً "أكورد" بتقنيات متقدمة على صعيد الأمان ومساعدة السائق، والثبات، والتنبيه أثناء القيادة، وأنظمة الذكاء.

المحرك القوي

محرك هوندا أكورد تيربو يستمد قوته من الأسطوانات الرباعية بسعة 2.0 ليتر تعمل بخط مستقيم مع تيربو بلفة منفردة، وهو يولد قوة 247 حصاناً عند 6500 دورة بالدقيقة.

هذا المحرك الرياضي يعمل وفق ثلاثة أوضاع حسب اختيار السائق، عادي، واقتصادي، ورياضي.

الميزات الخارجي

زودت هوندا أكورد 2.0 تيربو بعجلات سبيكية قياس 18 بوصة، ومصابيح أمامية LED إلى جانب المصابيح النهارية التي تعمل بحسب قوة الضوء، واستطاعت هوندا أن تضع لمسات جاذبة في مقدمة السيارة مع الشبك الأمامي المطلي بالكروم ذو الفتحات الواسعة التي تسمح بتهوية المحرك، مع توفير غطاء المحرك من الألمنيوم.

ويلفت الأنظار في الجهة الخلفية للسيارة وجود نهايات كروم مدمجة لمخارج العادم، إلى جانب إضاءة LED خفيفة مع تصميم المصابيح بشكل متداخل يضفي جماليات على السيارة من الخلف خاصة مع وجود السقف الرياضي المنخفض.

رحابة المقصورة

تمتاز أكورد عادة برحابة المقصورة التي تتيح الجلوس بأريحية فائقة، سواء على مقعد السائق أو على مقاعد الركاب في الخلف، وقد زادت هوندا من المساحة الأمامية لمقاعد الركاب في الخلف خمسة سنتمترات عن الجيل السابق، وهو ما يزيد من الراحة عند ركوب السيارة.

المقصورة تحتوي على شاشة عرض قياس 8 بوصات مع نظام Apple Carplay، وميزة عرض المعلومات على الزجاج الأمامي HUD أمام السائق مباشرة، ومبدل سرعات ذكي على عجلة القيادة، ونظام تشغيل بالرز، ونظام مراقبة المسار، ومراقبة يقظة السائق، وهي ميزات تزيد من حداثة المقصورة في أكورد تيربو الجديدة.

إلى جانب ذلك، يتمكن سائق هذه السيارة من اختيار 12 اتجاهاً لتعديل المقعد المدعم بأربعة وضعيات للظهر تزيد من راحة الجلوس خلف المقود، وتوفير تهوية وتدفئة للمقعدين الأماميين.

مزايا الأمان

أهم ما يزيد من وسائل الأمان في هوندا أكورد تيربو 2.0 هو نظام تنبيه السائق عند الخروج من المسار، أو الاقتراب من السيارة الأمامية، وهما ميزتان تعملان بشكل دقيق ضمن منظومة متكاملة للاستشعار في السيارة.

وقد زودت هوندا هذه السيارة بنظام التحكم بمرونة المركبة عند الانحناءات، ومساعدة الفرامل عند الطوارئ EBA ونظام مراقبة ضغط الهواء في الإطارات، ونظام ثبات السيارة VSA.