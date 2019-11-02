«نيسان» تكشف عن إصدار خاص من «تيتان»

المصدر: جوني جبور - دبي

كشفت «شركة نيسان اليابانية»، أخيراً، عن الإصدار «إكس دي» الخاص بعام 2020، من شاحنتها الرياضية الشهيرة «تيتان»، الذي جاء بعد شهر من طرحها النسخة القياسية من هذه السيارة المخصصة للأعمال الشاقة.

وجاءت «تيتان إكس دي» مع إطار كامل الطول، ومعزز بشكل كبير، وبأبعاد أكبر من تلك الموجودة في النسخة القياسية، إذ جاء الإطار المستخدم بزيادة في الطول بلغت 381 ملليمتراً، ما يسمح لـ«إكس دي» بالحصول على صندوق خلفي أطول بنحو 1981 ملليمتراً.

كما قدمت «نيسان» خمس فئات من سيارتها الجديدة، هي: «إس»، و«إس في»، و«برو-4 إكس»، و«إس إل»، والفئة الأعلى «بلاتينيوم ريزيرف».

وميزت «نيسان» الإصدار «إكس دي» بشبك أمامي معاد تصميمه بالكامل، تحيط به مصابيح أمامية تعمل بتقنية «LED»، ومصابيح نهارية تعمل بالتقنية ذاتها، كما حصلت السيارة على مصد أمامي وعجلات معدلة، وباب خلفي منقح. وتتضمن التحديثات الأخرى مصابيح خلفية جديدة، ومصابيح ضباب «LED» اختيارية، فيما جاء الصندوق الخلفي مع مزايا خاصة تبرز مع مصابيح «LED» تزيد من رونق الشاحنة الرياضية عند قيادتها في الطرق الريفية أثناء فترات الليل.

وجاءت المقصورة مع مقاعد «زيرو غرافيتي»، وشاشة عرض معلومات للسائق من قياس سبع بوصات، ونظام شحن للهاتف الذكي، كما تم تجهيز المقصورة بمقبض مساعد إضافي، ومساحات تخزين أكبر، إضافة إلى مجموعة ميزات اختيارية، بما في ذلك نظام معلومات ترفيهي قياس بشاشة قياس تسع بوصات، متوافق مع كل من نظامي «آندرويد أوتو»، و«آبل كار بلاي»، ويمكن للمتعاملين طلب نظام صوتي من نوع «فندر» والمكون من 12 مكبراً للصوت، إضافة إلى فتحة سقف بانورامية مزدوجة، تعد الأكبر ضمن هذه الفئة من السيارات. وأشارت «نيسان» إلى أن المحرك الجديد المكون من ثماني أسطوانات جاء مع ناقل حركة أوتوماتيكي تساعي السرعات، بديلاً عن ناقل الحركة السابق ذي السرعات السبع، ما يتيح تسارعاً أكبر، وسلاسة وسرعة أفضل في الانتقال من سرعة إلى أخرى، وبالتالي تحقيق كفاءة أكبر على صعيد استهلاك الوقود.



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