«BMW» تقدّم نسخة الأداء المتفوق «M» في سيارتَي «X5» و«X6»

المصدر: جوني جبورـــ دبي

كشفت شركة «BMW»، أخيراً، عن الصور الأولية لنسخة الأداء المتفوق «M» في طرازي عام 2020 من سيارتيها «X5»، و«X6»، اللتين تمتازان من الخارج بحصولهما على لمسات سوداء اللون، تبرز مع شبك المقدمة ومشتت الهواء الخلفي، المتضمن شبكة العادم الرباعية، بالإضافة لتزويد كلتا السيارتين بعجلات رياضية «M Sport» من قياس 21 بوصة.

وتعتمد كلتا السيارتين على محركات الأسطوانات الثماني بسعة 4.4 لترات، القادرة على إنتاج 592 حصاناً، و750 نيوتن/‏‏متر من عزم الدوران، والمتصلة إلى نواقل حركة من نوع «M Steptronice» ثماني السرعات، التي تضمن نقل القوة المحركة إلى العجلات الأربع، وجعل السيارة قادرة على بلوغ سرعة 100 كيلومتر في الساعة انطلاقاً من حالة الثبات في غضون 3.9 ثوانٍ.

كما أتاحت «BMW» لشريحة متعامليها إمكانية الحصول على نطاق قوة أكبر من المحرك ذاته، والبالغة 617 حصاناً، وذلك من خلال نسختي «X5 Competition»، و «X6 M Competition»، وبالتالي منح السيارتين تسارعاً أفضل مع القدرة على الانطلاق من الثبات وبلوغ سرعة 100 كيلومتر في الساعة في غضون 3.8 ثوانٍ.

وسيتم طرح نسخة الأداء الرياضي «M» لكلتا السيارتين أولاً في السوق الأميركية، على أن يتم طرحها في بقية الأسواق العالمية لاحقاً، وبأسعار تراوح بين 105.1 آلاف، و117.6 ألف دولار أميركي (386 ألفاً و431.9 ألف درهم).