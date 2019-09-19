«إم جي5» تظهر شخصيتها الرياضية في سيارة السيدان الاقتصادية

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أطلقت "اليوسف موتورز" سيارة "إم جي5" الجديدة كلياً، أمس، في معارضها بدي، وهي تجمع بين سيارة السيدان المدمجة والسيارة الرياضية المزودة بالرحابة، والتكنولوجيا المتطوّرة.

وقد تمّ تصميم المظهر الخارجي للسيارة بشكل جديد بالكامل حيث تزيّن مقدمة السيارة مصابيح أمامية رفيعة بتقنية LED، ومصابيح إضافية تعمل أثناء النهار، وشبك أمامي بتصميم فريد كالأجنحة والتي تعطي السيارة مظهراً وحضوراً قويّاً وجذاباً.

ويتميّز جانبي السيارة بتصميم يحمل انحناءات مزدوجة تساهم في إبراز الهوية التصميمية الرياضية للسيارة الجديدة. وتسهم قاعدة العجلات البالغة 2,680 مم، والتي تعتبر الأفضل في فئتها، في تحقيق أبعاد مدمجة والتي تؤكد على التصميم الديناميكي للسيارة.

تم تزويد "إم جي5" بنظام المعلومات والترفيه المتصّل بشاشة قياس 10.1 بوصة تعمل باللمس، وميزتي Apple CarPlay وAndroid Auto. وتوفّر سيارة السيدان المدمجة الجديدة ميزة التنبيه الخلفي عند ركن السيارة وكاميرا بزاوية رؤية 360 درجة من أجل السلامة القصوى، بالإضافة إلى فتحة سقف بانورامية، ومقاعد قابلة للضبط كهربائياً.

تتوفّر "إم جي5" بمحرّك بنزين سعة 1.5 لتر يولّد قوة 110 حصان عند سرعة دوران المحرّك 6,000 دورة/الدقيقة وعزم دوران يصل إلى 150 نيوتن متر عند سرعة دوران المحرّك 6,000 دورة/الدقيقة، لتكون في مركز متقدّم أمام منافسيها من حيث الأداء والكفاءة. كما يتميّز نظام إدارة المحرك الذي طورته شركة بوش الألمانية (BOSCH) بدورة تبريد مزدوجة تزيد من الكفاءة الإجمالية للمحرك وطول عمره.