«بي إم دبليو إكس 6 فانتابلاك».. السيارة الأكثر سواداً في العالم

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

دخلت شركة «بي إم دبليو» في شراكة مع شركتي «فانتابلاك»، ووكالة «Levitations 29» المتعلقة بإنتاج نسخة خاصة من طراز عام 2020 من سيارة «إكس 6»، تتمتع بطلاء من نوع «فانتابلاك VBx2»، القادر على امتصاص أكثر من 99% من الضوء المرئي الذي يجعلها تمتلك اللون الأكثر سواداً في العالم، على أن يتم الكشف عن هذه النسخة الخاصة الشهر المقبل، خلال مشاركة «بي إم دبليو» ضمن فعاليات معرض فرانكفورت الدولي للسيارات.

وتوضح الصور الأولية، التي نشرتها «بي إم دبليو» عن النسخة الخاصة، قدرة طلاء «فانتابلاك VBx2» على منح السيارة درجة لونية سوداء قاتمة، تجعل من الصعوبة رؤية تفاصيل تصميم السيارة، باستثناء الأجزاء المزخرفة.

وتأتي هذه النسخة بمثابة احتفاء «بي إم دبليو» بالكشف، رسمياً، عن سيارة الجيل الثالث من «إكس 6».

كما قدمت «بي إم دبليو» لسيارة الجيل الثالث من «إكس 6» خيارات عدة من وحدات الطاقة، تبلغ في ذروتها مع فئة الأداء العالمي «إكس 6 إم 50 آي»، الذي يأتي بمحرك مكون من ثماني أسطوانات ينتج قوة 523 حصاناً.