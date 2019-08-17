«أودي» تكشف عن «آر إس 6 أفانت 2020» الشهر المقبل

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تجري شركة «أودي» الألمانية، حالياً، الاختبارات النهائية على طراز عام 2020 من سيارتها «آر إس 6 أفانت»، على أن تكشف «أودي» رسمياً النقاب عن السيارة الجديدة الشهر المقبل.

وتنتمي «آر إس 6 أفانت» إلى فئة سيارات الصالون المغلقة، إلا أن السيارة تحظى بأعلى تقنيات «أودي» على صعيد التكنولوجيا المتقدمة، بل وقوة الأداء، وهدير المحرك، خصوصاً أنها تنتمي لعائلة «آر إس» ذات الأداء المتفوق والقدرات الميكانيكية العالية بالإضافة إلى توفيرها تجربة قيادة رياضية من الطراز الرفيع.

وأشارت «أودي»، التابعة لمجموعة «فولكس واغن»، إلى أن سيارتها ستحظى بنطاق محركات الأسطوانات الثماني، بسعة أربعة لترات، والمعززة بشاحن توربو مزدوج، الكفيل بمنحها نطاق قوة يتخطى حاجز 600 حصان. كما أكدت «أودي» عزمها تقديم نسخة هجينة من هذه السيارة خلال المستقبل القريب، تتيح إنتاج قوة تصل إلى 700 حصان.

ويتولى نقل القوة المحركة إلى نظام الدفع الرباعي «كواتور»، ناقل حركة «إس - ترونيك» مزدوج القابض من ثماني سرعات، يضمن للسيارة الانطلاق من حالة الثبات وبلوغ سرعة 100 كيلومتر في الساعة في غضون 3.5 ثوانٍ.