19% نمواً في مبيعات "إنفينيتي QX50 " خلال النصف الأول

المصدر: دبي - الإمارات اليوم



سجلت "إنفينيتي" من "العربية للسيارات"، الشركة الرئيسية في مجموعة شركات عبدالواحد الرستماني، نمواً استثنائياً بنسبة 19% في مبيعات سيارة (QX50) الجديدة كلياً خلال الأشهر الستة الأولى من هذا العام مقارنةً بالفترة نفسها العام الماضي.

ومنذ إطلاقها في عام 2018، حصدت (QX50) إعجاب العملاء المميزين بفضل مزيجها من الكفاءة العالية، وقوة الأداء، وجمال التصميم، وسهولة التجاوب، فضلاً عن تكيفها المستمر مع مختلف ظروف القيادة.

وقال ميشال عياط، الرئيس التنفيذي لشركة "العربية للسيارات": "تحظى سيارة إنفينيتي (QX50) بشعبية واسعة لاستجابتها الرائعة مع مختلف ظروف القيادة. ومع ارتفاع الطلب على هذه السيارة التي تجمع جمالية التصميم مع قوة الأداء، ارتفعت مبيعاتها بنسبة 19% خلال النصف الأول من عام 2019، مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي".

وتتمتع إنفينيتي QX50 بباقة من المزايا الاستثنائية التي تعزز شعبيتها بين عشاق السيارات؛ ومن بينها أول (محرك VC– تيربو) جاهز للإنتاج في العالم والذي استغرق تطويره أكثر من 20 عاماً. ويتيح هذا المحرك ذو الأربع أسطوانات سعة 2 لتر للسائقين، خيار الانتقاء بين الاستجابة الرياضية المشوّقة أو الكفاءة الصديقة للبيئة.

ومع تمتعها بالعديد من تقنيات القيادة والتوجيه، تضمن إنفينيتي (QX50) قيادة دقيقة وسلسة دون تعب فوق جميع أنواع التضاريس. كما تمنحها انسيابية الرفع التي تساوي الصفر تسارعاً أقوى وكفاءة أعلى في استهلاك الوقود.

ويتكامل الأداء العالي والمزايا للسيارة مع طابعها البصري الديناميكي، والذي يتجلى واضحاً في مقصورتها الفسيحة وتصميمها الداخلي الأنيق.