تخفيضات لـ 100 ساعة فقط على طرز نيسان من العربية للسيارات

المصدر: دبي - الإمارات اليوم



أطلقت العربية للسيارات، شركة السيارات الرئيسية في مجموعة عبد الواحد الرستماني، والموزع الحصري لسيارات نيسان في دبي والشارقة والإمارات الشمالية، حملة محدودة تقدم 100 ساعة من التخفيضات فقط، وتوفر من خلالها أسعارا غير مسبوقة على عدد من موديلات نيسان الشهيرة.

وخلال الفترة من 3 وحتى 7 من أغسطس، سيحظى العملاء بفرص فريدة لتحقيق وفورات غير مسبوقة على عدد من موديلات نيسان المختارة، بما في ذلك "ألتيما" و "ماكسيما" و"باثفايندر" و"باترول".

ويأتي إطلاق هذه الحملة ضمن مهرجان مفاجآت صيف دبي الذي تنظمه مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، حيث ترتبط بعلاقة شراكة مع العربية للسيارات لأكثر من 20 عاما، لتقدم للعملاء مجموعة من العروض على السيارات. وتؤكد حملة "100 ساعة من التخفيضات" التزام العربية للسيارات بضمان قيمة حقيقية مجزية للعملاء.