«تويوتا كورولا» الهجينة الكهربائية تقطع 1000 كيلومتر بخزان وقود ممتلئ

المصدر: جوني جبور - دبي

أفاد مدير الإدارة العامة في «الفطيم تويوتا»، مسعود عباسي، بأن سيارة «كورولا» الهجينة الكهربائية، باتت متاحة للمرة الأولى في أسواق الشرق الأوسط، وقادرة على قطع مسافة تتخطى 1000 كيلومتر في خزان الوقود الممتلئ، قبل أن تعاد تعبئته، ما يعادل أكثر من ثلاث رحلات ذهاباً وإياباً بين دبي وأبوظبي.

وقال عباسي لـ«الإمارات اليوم»: «وصول سيارة (كورولا 2020) بفئاتها المختلفة، ومن ضمنها النسخة الهجينة الكهربائية، يمنح عملاء (تويوتا) في الإمارات خيارات إضافية في الحصول على كفاءة أعلى على صعيد توفير الوقود، وذلك من خلال القدرة على قطع مسافة أكثر من 1000 كيلومتر عبر خزان وقود ممتلئ، تبلغ سعته 43 لتراً».

وأضاف: «تجسد (كورولا 2020) الجديدة كلياً الرؤية الأكثر جوهرية حتى الآن لهذه السيارة ذات الشعبية الواسعة عالمياً، إذ لا يقتصر الأمر على التكنولوجيا المبتكرة التي تشتمل عليها فحسب، بل في كونها توفر تجربة قيادة مفعمة بالحيوية، من خلال خيارات عديدة لباقة المحركات، ومن ضمنها، وللمرة الأولى في أسواق الشرق الأوسط، إتاحة خيار المحرك الهجين الكهربائي، بصورة تلبي الاحتياجات المتزايدة للسيارات الصديقة للبيئة في دولة الإمارات، ونحن على ثقة بأن الطراز الجديد سيحمل الإرث العريق لاسم (كورولا)، ويرتقي به إلى آفاق جديدة من التميز».

وتابع: «أرست (الفطيم تويوتا) مكانتها في قطاع النقل المستدام في دولة الإمارات، حيث طرحت أول مركبة هجينة كهربائية في عام 2008، ويعزز طرح سيارة (كورولا هايبريد الكهربائية) التزامنا المتواصل تجاه (رؤية الإمارات 2021)».

وطرحت «الفطيم موتور» أخيراً طراز عام 2020، من «كورولا» ضمن ثلاثة خيارات من المحركات، بداية مع محرك وقود احتراقي رباعي الأسطوانات بسعة 1.6 لتر، تصدر عنه قوة 121 حصاناً، وصولاً للخيار الثاني مع محرك بسعة لترين، تم تطويره حديثاً مع نظام حقن الوقود «D-4S» يضمن إنتاج قوة 168 حصاناً، وانتهاءً بنسخة المحرك الهجين الكهربائي المكون من محرك وقود احتراقي بسعة 1.8 لتر، الذي تتضافر جهوده مع محركين كهربائيين، على أن تتوافر هذه النسخة بين خيارين من التجهيزات وبنطاق سعري يراوح بين 83.9 ألفاً و95.9 ألف درهم.

johni_jabbour@yahoo.com

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