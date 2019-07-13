«كيا» توسع باقة «سيد» بالكشف عن نسخة «كروس أوفر»

المصدر: جوني جبور - دبي

قدمت شركة «كيا» الكورية سيارتها الجديدة «إكس سيد»، التي تعد نسخة «كروس أوفر» من سيارتها «سيد» الهاتشباك خماسية الأبواب، والشهيرة في أسواق الشرق الأوسط بطراز «كيا سيراتو».

وتأتي «إكس سيد» ضمن استراتيجيات «كيا» في توسعة باقة الجيل الثالث من سيارتها «سيد»، التي تتضمن مستقبلاً إطلاق نسخة «شوتينغ بريك» ستحمل اسم «بروسيد»، لتصبح هذه السيارة الأكثر تنوعاً في قطاع السيارات المتوسطة الحجم عالمياً.

وحصلت «إكس سيد» على ملامح مستقلة مقارنة بالنسخة الهاتشباك القياسية، بعد أن جاءت السيارة مع مقدمة جديدة بالكامل، تتألق بتصميم مصابيح كبيرة الحجم، وشبك أمامي وفتحات تهوية تتماشى في بنيتها التصميمية مع هوية السيارات الرياضية المتعددة الاستخدامات، وهو الأمر ذاته الذي حرصت من خلاله «كيا» على منح الخطوط الخلفية مكونات جديدة بالكامل، عبر جعلها أكثر انحناءً، وبفارق كبير عن النسخة «هاتشباك»، بجانب تزويدها بمصابيح خلفية أنيقة ومميزة، وباب صندوق أمتعة ذي حيز كبير.

وعلى الرغم من تشارك «إكس سيد» قاعدة العجلات ذاتها مع نسخة الهاتشباك، البالغة 2650 ميلمتراً، إلا أن «الكروس أوفر» اكتسبت خلوصاً أرضياً (ارتفاع أسفل السيارة عن سطح الأرض) أعلى بنحو 42 ميلمتراً إضافية، وهو الأمر ذاته الذي انطبق على العرض والطول الإجماليين، اللذين زادا بنحو 26 و82 ميلمتراً على التوالي، وانتهاءً بزيادة حيز تخزين الأمتعة بواقع 31 لتراً ليقف عند أعتاب 426 لتراً.