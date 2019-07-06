«BMW» تزوّد سيارتها «X6» بمزيد من اللمسات الرياضية

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

نشرت «BMW» على موقعها الرسمي الصور الأولى لجديد سيارتها «X6» المنتمية لفئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدامات «SUV»، والتي باتت تحظى بلمسات أكثر رياضية وعدائية، تبرز بوضوح في العديد من العناصر التصميمية، بداية مع شبك ومصد أماميين أكبر حجماً، وفتحات تهوية أكثر اتساعاً تسمح بدخول قدر أكبر من الهواء للمحرك، وصولاً لاعتماد الصانعة الألمانية على أضواء نحيفة في المقدمة، وغطاء محرك منحوت بعناية مع أسطح أكثر انسيابية، وانتقالاً لخطوط جانبية تتمتع بمخارج هواء خلف حيز العجلات.

وحصلت الخطوط الخلفية على تغييرات كبيرة مقارنة بالجيل الحالي، مع مخارج هواء على جانبي السيارة، تسمح بتحسين انسيابية الهواء وتحقيق معدلات أعلى من الديناميكية الهوائية، بالإضافة إلى الاعتماد على مفهوم المصابيح النحيفة المشتقة من سيارة الفئة الثامنة الجديدة، وانتهاءً بمشتت هواء رياضي المظهر، وباب خلفي ذي حواف حادة، ومدمج فيه جناح صغير. وتأتي السيارة بخيارين من المحركات، بداية من محرك الأسطوانات الستة، بسعة ثلاثة لترات والمعزز بشاحن توربو، يضمن انتاج قوة 335 حصاناً، فيما يأتي الخيار الثاني بمحرك مكون من ثماني أسطوانات بسعة 4.4 لترات والمعزز بشاحن توربو، يولد قوة 456 حصاناً، و659 نيوتن/‏متر من عزم الدوران.