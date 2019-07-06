«رينو داستر» الجيل الثاني تعيد صياغة مفهوم السيارة العصرية ذات السعر المحدود

المصدر: جوني جبور - دبي

أعادت شركة «رينو» الفرنسية صياغة مفهوم السيارة الرياضية المتعددة الاستخدامات ذات السعر المحدود من خلال إدخال جملة من التحديثات على الجيل الثاني من سيارتها «داستر»، بعد أن حصلت السيارة على واجهة أمامية وخطوط خلفية جديدين بالكامل، ترافقت مع تجديدات وتحسينات تركزت بشكل كبير في الحيز الداخلي، بعد أن حصلت السيارة على مواد أكثر جودة، بجانب شاشة صغيرة الحجم ذات أعداد بسيطة، ومقاعد توفر راحة أكبر للركاب، وصولاً لفتحات تكييف إلى المقاعد الخلفية، وانتهاءً بزيادة أماكن التخزين في المقصورة بنسبة وصلت إلى 20% أكثر مقارنة بسيارة الجيل الأول.

وعلى الرغم من تنبه «رينو» في عام 2009 إلى أهمية المنافسة في قطاع السيارات الاقتصادية بشكل عام، و«الكروس أوفر» المدمجة الصغيرة الحجم على وجه التحديد، إلا أن سيارة الجيل الأول من «داستر» التي حققت انتشاراً واسعاً في الأسواق العالمية، خلت بشكل كبير من مكونات الرفاهية، ما دفع الصانع الفرنسي إلى إعادة صياغة مفهوم السيارة الرياضية المتعددة الاستخدامات والاقتصادية، بإطلاق جيل ثان من هذه السيارة، يتمتع بروح العصرية والحداثة، مع احتفاظه بالعناصر الأساسية التي شكلت ركيزة نجاحاته، والمتعلقة بكفاءة الأداء، والسعر في متناول الجميع، والذي يبدأ في السوق الإماراتية من 51.9 ألف درهم.

كما ترافقت جملة التحسينات التي أدخلتها «رينو» على سيارة الجيل الثاني من «داستر»، بتعزيز كفاءة وحدات الطاقة، مع إتاحة خيارين من المحركات الرباعية الأسطوانات، بدايةً من خيار المحرك ذي سعة 1.6 لتر الذي يكتفي بمعدل استهلاك وقود يبلغ 6.6 لترات لكل 100 كيلومتر من المسافة المقطوعة، مقارنة بالخيار الثاني الذي يأتي مع محرك بسعة اللترين الذي يحقق معدل استهلاك وقود يبلغ 7.4 لترات لكل 100 كيلومتر من المسافة المقطوعة، على أن يتصل كلا خياري المحركات بناقل حركة أوتوماتيكي رباعي السرعات، يتولى نقل القوة إلى خيارين من أنظمة الدفع، بين الثنائي في محور العجلات الأمامي، ونظام الدفع بالعجلات الأربعة.

وجاءت سيارة الجيل الثاني بطول إجمالي يبلغ 4341 مليمتراً، وبعرض يبلغ 1804 مليمترات، وبارتفاع يقف عند 1693 مليمتراً، مع صندوق أمتعة يتسع لـ446 لتراً، يعد الأكبر في هذه الفئة من السيارات، فيما يبلغ ارتفاع الخلوص الأرضي (ارتفاع أسفل السيارة عن سطح الأرض) 210 مليمترات ما يمنحها قدرات للتعامل بسلاسة مع الطرق الوعرة. وتنافس «داستر» في شريحة واسعة ضمن هذه الفئة من السيارات، تضم بجوارها كل من «هيونداي كريتا»، و«شيفروليه تراكس»، و«فورد إيكو سبورت»، و«ميتسوبيشي إيه إس إكس»، بالإضافة إلى «نيسان كيكس». يشار إلى أن عمليات إنتاج «داستر» تتم في مصانع شركة «رينو» الفرنسية في رومانيا، ويتم تصنيعها بأعداد تراوح بين 450 و500 ألف سيارة سنوياً لتلبية حجم الطلبات المتزايدة على هذه السيارة الاقتصادية، مع العلم أن «رينو» باعت منذ إطلاقها الجيل الأول من «داستر» في عام 2010 حتى نهاية عام 2018، نحو 2.5 مليون سيارة حول العالم.

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