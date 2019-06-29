«أودي» تقدم نسخة رياضية من سيارتها «Q8»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

كشفت شركة «أودي»، النقاب عن نسخة «S» الرياضية من سيارتها «Q8»، المنتمية إلى فئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدامات «SUV».

وأوضحت الشركة الألمانية أن النسخة الرياضية «SQ8»، تأتي بطول إجمالي يبلغ خمسة أمتار، وتمتاز بشبكة مبرد أمامي مطلية باللون الفضي المطفي، ومحاطة بكشافات من نوع «LED-Matrix»، كما جهزت «أودي» قاع السيارة بلوح حماية ذي لون فضي، وصولاً لشبكة عوادم رباعية مزدوجة في القسم الخلفي من السيارة.

وتعتمد «SQ8» الجديدة على سواعد محرك يعمل بوقود البنزين، مكون من ثمانية أسطوانات، بسعة أربعة لترات، تتضافر جهوده مع شاحني توربو وضاغط كهربائي بقوة 48 فولت، تضمن مجتمعة إنتاج قوة 434 حصاناً، و900 نيوتن/‏‏متر من عزم الدوران الأقصى للمحرك.

ويتولى توجيه القوة المحركة للعجلات الأربع، ناقل حركة أوتوماتيكي ثماني السرعات، يضمن للسيارة الانطلاق من حالة الثبات وبلوغ سرعة 100 كيلومتر في الساعة في غضون 4.8 ثوانٍ.

وتتمتع «SQ8» بباقة من التجهيزات الإضافية، تبرز مع مقاعد رياضية، ومجموعة تعليق متوائمة، ونظام فعال لتثبيت اهتزازات هيكل السيارة على الطريق.