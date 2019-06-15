«بي إم دبليو» تجهّز أيقونتها «M4» قياسياً بباقة «الأداء المتفوق»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت شركة «بي إم دبليو» الألمانية عن تجهيز طراز عام 2020 من أيقونتها «M4» بنسختيها «الكوبيه»، و«الكابريو» القابلة للكشف، وبشكل قياسي، بباقة الأداء المتفوق «Competition».

وأوضحت الشركة أن باقة «Competition» تضمن زيادة قوة المحرك المكون من ست أسطوانات بسعة ثلاثة لترات من 431 إلى 450 حصاناً.

كما تشمل الباقة نظام تعليق متوائماً مع ممتصات صدمات ذات تحكم إلكتروني، إضافة إلى ضبط نظام التحكم بالثبات «DSC»، وكذلك قفل فعّال عند اختيار نمط قيادة «أكثر رياضية».

وتتضمن التجهيزات الأخرى في باقة «Competition» مجموعة عادم رياضية، وعجلات مصنعة من مزيج معادن خفيفة وعالية الصلابة من قياس 20 بوصة، إضافة إلى خط التجهيزات الفاخر «Individual High-Glass Shadow Line»، ومقاعد «M» الرياضية.

وعلى الرغم من أن الشركة الألمانية كشفت عن كامل تفاصيل سيارتها الجديدة، فإنها لم تقدم أية معلومات عن لائحة الأسعار.