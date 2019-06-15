«بنتلي» تزيح الستار عن الجيل الثالث مـــــن «فلاينغ سبير»

المصدر: جوني جبور - دبي

أزاحت شركة «بنتلي» البريطانية، أخيراً، الستار عن تفاصيل الجيل الثالث من سيارتها السيدان الرياضية الفارهة «فلاينغ سبير»، كطراز خاص بعام 2020، على أن يتم طرحه في الأسواق أواخر العام الجاري.

وتعد «فلاينغ سبير» إحدى أبرز سيارات السيدان الرياضية الفاخرة عالية الأداء «Grand Tourer» عالمياً، إلا أنها توفر مزيجاً بين فخامة سيارات الليموزين، وقوة الأداء التي غالباً ما تتمتع بها الطرز السوبر الرياضية، خصوصاً أن سيارة الجيل الثالث حافظت على النهج العام المتعلق بالحضور الجريء اللافت للأنظار على الطريق، والمقترن بمستويات رائدة عالمياً في ما يتعلق بجودة تصميم المقصورة الداخلية، إضافة إلى أحدث التقنيات التي تركز على راحة المتعاملين، لتتكامل هذه العناصر مع محرك كبير الحجم مكون من 12 أسطوانة، بسعة ستة لترات، قادر على إنتاج قوة 626 حصاناً، كفيلة بجعل هذه السيارة قادرة على الانطلاق من حالة الثبات وبلوغ سرعة 100 كيلومتر في الساعة بغضون 3.8 ثوانٍ.

وجرى تصميم وهندسة «فلاينغ سبير»، وتصنيعها يدوياً في مقر شركة «بنتلي» في مدينة «كرو» بالمملكة المتحدة، ويتميز طراز عام 2020 بأحدث التقنيات المتطورة التي تتناغم على نحو متكامل مع أعلى معايير الصناعة اليدوية الإنجليزية، والمدعمة بأفضل ما ابتدعته العلوم التكنولوجية على صعيد التقنيات المبتكرة، بداية من هيكل تم تصنيعه من الألمنيوم والمركبات المتطورة الخفيفة الوزن وعالية الصلابة، وصولاً إلى مقصورة داخلية تتمتع بزخارف مختلفة من الخشب والمعدن، المقترنة بأحدث التقنيات الكفيلة بمنح ركاب المقصورة تجربة ركوب مفعمة بالرفاهية.

ويبرز ضمن قائمة التقنيات المتقدمة التي تمتلكها «فلاينغ سبير» 2020، نظام التوجيه الإلكتروني بجميع العجلات، الذي يتم استخدامه للمرة الأولى تاريخياً في سيارات الصانع البريطاني، إضافة إلى أنظمة الدفع بجميع العجلات، ونظام الركوب الديناميكي الذي يقدم مستويات استثنائية من راحة الركوب، مستفيداً من نظام تعليق جديد كلياً، مع نوابض هوائية ثلاثية الحجرات، توفر نطاقاً أوسع بكثير من إمكانات تعديل التعليق، وبالتالي حصول ركاب المقصورة على أكبر قدر من الراحة، بغض النظر عن نوع المسالك والتضاريس.

كما وفرت «بنتلي» للمتعاملين إمكانية الحصول على مقصورة داخلية مع فتحة سقف زجاجية بانورامية، تمتد على كامل طول السقف، وذلك لتلبية متطلبات عشاق الفخامة والرفاهية.

امتدت التعديلات التي أدخلتها «بنتلي» على سيارة الجيل الثالث، لتطال الواجهة الخلفية، مع تزويد السيارة بمصابيح خلفية تعتمد على تقنيات «LED» المضيئة، مع تصميم على شكل حرف «B» الذي يزيّن المقدمة. كما حصلت السيارة على التصميم الأحدث لشبكة العوادم الرياضية من الكروم الفاخر.

تجمع مكونات المقصورة الداخلية بين مهارة الحرفية اليدوية العصرية، وباقة من أحدث التقنيات المنتقاة بعناية، إذ تنفرد السيارة بكونسول وسطي دوار يتيح إمكانية الاختيار بين شاشة لمسية رقمية قياس 12.3 بوصة، وشاشة تناظرية أنيقة، وصولاً إلى شاشة صمّاء مصنعة من الخشب المطعم بكروم.

تعكس خيارات المقصورة، اهتمام حرفيو ومصممو «بنتلي» بشريحة العملاء، إذ تتألق أبواب السيارة، وللمرة الأولى، بحشوات جلدية ثلاثية الأبعاد مع تطريز ماسي الشكل، بالإضافة إلى تصاميم أكثر فخامة للمفاتيح الدوارة، وابتكار خوارزمية برمجية جديدة للتعامل مع المنحنيات المعقدة للقنوات الهوائية.

تزخر السيارة بالعديد من الأنظمة المساعدة للسائق، منها نظام المساعدة المرورية، ونظام داخل المدينة، وصولاً إلى نظام المساعدة على الرؤية الليلية، بالأشعة تحت الحمراء، وشاشة عرض رأسية على الزجاج الأمامي، فضلاً عن كاميرا رؤية علوية تمنح السائق رؤية كاملة للسيارة وما يحيط بها.

يتمثل دور قسم «مولينر» لدى «بنتلي» في الاستجابة لمتطلبات المتعاملين المميزين، إذ يقوم فنيو «مولينر» الذين يتميزون بمهارات الحرفية اليدوية، في تحويل تلك الرغبات إلى واقع خصوصاً ما يتعلق بألوان الطلاء والكسوات الجلدية والقشرات الخشبية، وغيرها من الميزات، في طيف واسع من الخيارات المتاحة.

قدمت «بنتلي» خيارين من العجلات المصنعة من مزيج معادن خفيفة الوزن وعالية الصلابة، إذ تأتي السيارة بعجلات قياس 21 بوصة، مع إطارات قياس (275/‏‏‏35 زد آر 21)، ومن الممكن الطلب اختيارياً عجلات بقياس 22 بوصة من قسم «مولينر» مزودة بإطارات قياس (315/‏‏‏30 زد آر 22).

حصلت سيارة الجيل الثالث على زيادة في الطول الإجمالي ليسجل طراز 2020 طولاً جديداً يبلغ 5304 ملليمترات، ما أتاح لمصمّمي الصانع البريطاني منح السيارة أبواباً خلفية أكبر حجماً، فضلاً عن حصولها على قاعدة عجلات أطول من سابقتها بنحو 130 ملليمتراً، بطول جديد يبلغ 3195 ملليمتراً، ما وفر مساحة داخلية أكبر.

johni_jabbour@yahoo.com

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