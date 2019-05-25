شركة إسبانية تحوّل «بنتلي بنتايجا» إلى «مدرعة فاخرة»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

قدمت شركة التصميم الإسبانية «نبجالا أوتوموتيف ديزاني إس إل» نسخة معدلة وحصرية من سيارة «بنتلي بنتايجا»، حصلت على تعديلات تركزت على الهيكل الخارجي، وأثمرت عن تحويل السيارة المنتمية إلى فئة الرياضية المتعددة الاستخدامات الفارهة، إلى مركبة مدرعة فاخرة.

وقدمت الشركة الإسبانية إضافات كبيرة على الهيكل الخارجي للنسخة المعدلة، غلبت عليها المكونات المصنعة من «الكربون فايبر»، بدايةً من مقدمة أمامية جاءت مختلفة بالكامل، وشريط مصابيح نهارية بتقنية «LED» مثبت أعلى الزجاج الأمامي، وصولاً إلى تصميم جديد كلياً لحيز العجلات، بالإضافة إلى أنظمة تعليق وإطارات كبيرة الحجم من نوع «Dillinger» تضمن للسيارة مزيداً من القدرات لقيادتها في أعتى التضاريس والطرق الوعرة.

وأشارت إلى أن انتاج النسخة المعدلة سيقتصر على 15 نسخة فقط، إلا أنها لم تفصح عن بيانات الأداء، بجانب عدم الإفصاح عن السعر المبدئي لهذه السيارة.

يشار إلى أنه سبق لشركة «نبجالا أوتوموتيف ديزاني إس إل» الإسبانية تقديم نسخ معدلة من سيارات بحجم «فيراري F12 بيرلينيتا»، كما أطلقت العديد من نسخ «رولز رويس» المعدلة.