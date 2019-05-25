«ماكلارين» تدشن حقبة «الغران توريزمو» مع جديدها «GT»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

دشنت شركة «ماكلارين» رسمياً صناعة السيارات المنتمية لفئة «الغران توريزمو»، وذلك مع إطلاق طرازها الجديد «GT» الذي يمزج بين السيارة السوبر رياضية والكوبيه الفارهة.

وتعتمد «GT» الجديدة على سواعد محرك توربو مكون من ثماني أسطوانات بسعة أربعة لترات، يضمن انتاج قوة 620 حصاناً، و630 نيوتن/‏‏متر من عزم الدوران الأقصى، ويكتفي المحرك بمعدل استهلاك وقود يبلغ 11.9 لتراً لكل 100 كيلومتر من المسافة المقطوعة. ويضمن نطاق قوة المحرك جعل السيارة قادرة على الانطلاق من حالة الثبات وبلوغ سرعة 100 كيلومتر في الساعة في غضون 3.2 ثوانٍ، في حين تقف سرعتها القصوى على أعتاب 326 كيلومتراً في الساعة.

وتتمتع «ماكلارين GT» بخفة الوزن بفضل الاعتماد على منصة من ألياف الكربون، كما تم تجهيز السيارة بمقاعد كبيرة ومريحة وصندوق أمتعة بسعة تخزينية تبلغ 570 لتراً.

ووفق مصادر الشركة البريطانية، فإنه من المقرر طرح «GT» الجديدة في الأسواق بحلول نهاية العام الجاري، وبسعر يبدأ من 198 ألف يورو (811.2 ألف درهم).