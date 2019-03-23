أبرز 10 طرز «سوبر رياضية» كشفت عنها شركات السيارات منذ بداية 2019

المصدر: جوني جبور - دبي

شهدت بداية العام الجاري تنافساً محموماً بين صانعي السيارات في العالم، خصوصاً على صعيد فئة الـ«سوبر رياضية» التي قدمتها علامات تجارية تتبع كبار المصنعين، أو التي طرحت من شركات خاصة تطمح إلى وضع موطئ قدم لها على صعيد تلك الفئة من المركبات التي تشهد تنامياً مطرداً في الأسواق العالمية، إلا أنه كان من اللافت خلال الأشهر الأولى من العام تنامي الحس البيئي للمصنعين، ما دفع بظهور مزيد من الطرز الكهربائية والهجينة على صعيد السيارات الـ«سوبر رياضية» الصديقة للبيئة.

ووفقاً لمواقع عالمية مختصة في عالم السيارات، فإن الطرز الرياضية تستحوذ على نسبة تصل إلى 12% من حجم مبيعات المركبات في العالم سنوياً. ومن خلال ما تم طرحه منذ بداية عام 2019، سواء من طرز السيارات المعدة للإنتاج التجاري، أو الطرز الاختبارية المتوقع أن تشهدها الأسواق خلال المستقبل القريب، لوحظ تنامي فئة سيارات الـ«سوبر رياضية»، التي تعوّل على أنظمة الدفع التي تعنى بالبيئة، بداية من الطرز الهجينة أو تلك التي تعوّل على نطاق المحركات الكهربائية الصرفة.

ورصدت «الإمارات اليوم»، بحسب ما نشرته مواقع إلكترونية مختصة في مجال جديد عالم السيارات، منها «درايف أوتو» البريطاني، و«أوتومبيل بلاس» الفرنسي، و«توب سبيد» الأميركي، أبرز 10 طرز «سوبر رياضية» تم الكشف عنها منذ بداية عام 2019 وحتى الآن، والتي شملت ما يلي:

johni_jabbour@yahoo.com

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