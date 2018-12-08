«أودي» تزيح الستار عن اختبارية كهربائية جديدة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أزاحت شركة «أودي» الألمانية، الستار عن نموذجها الاختباري الكهربائي الجديد «E-Tron GT»، والمنتمي لفئة سيارات الـ«غران توريزمو»، والساعية من خلاله الشركة إلى المنافسة في قطاع المركبات الكهربائية ومزاحمة منافسين بارزين بحجم شركة «تيسلا» الأميركية.

وجاءت «E-Tron GT» بطول إجمالي يبلغ خمسة أمتار، وبارتفاع 1.38 متر، بالإضافة إلى مساحة تخزين تبلغ 550 لتراً.

وتعتمد السيارة على نظام دفع كهربائي، مكوّن من محركين كهربائيين موزعين على كل من المحورين الأمامي والخلفي للعجلات، ينتجان معاً قوة 500 حصان، الكفيلة بدفع السيارة للانطلاق من حالة الثبات إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة في غضون 3.5 ثوان، والوصول إلى سرعة قصوى تقف عند أعتاب 240 كيلومتراً في الساعة.

وتتولى تغذية المحركات الكهربائية، حزمة بطاريات بسعة 90 كيلوواطاً في الساعة، تضمن للسيارة قطع مسافة 400 كيلومتر، قبل أن يعاد شحن البطارية، ويمكن الوصول إلى كمية تخزين في البطارية تضمن سير السيارة لمسافة 300 كيلومتر خلال 20 دقيقة.

وفقاً للشركة، فإنه من المقرر أن تدخل «E-Tron GT» الجديدة خطوط الإنتاج القياسي بحلول عام 2020.