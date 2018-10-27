«فورد» تطلق نسخة «Bullitt» خاصة من أيقونتها «موستانغ»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت شركة «فورد» الأميركية عن إطلاق الطراز الخاص «Bullitt» من سيارتها «موستانغ» Mustang، تخليداً لذكرى مرور 50 عاماً على فيلم «Bullitt» الذي قام ببطولته النجم الأميركي ستيف ماكوين، واعتمد حينها على المركبة «Mustang» في تصوير مشاهد الفيلم.

وأوضحت الشركة أن النسخة الخاصة تعتمد على الطراز «GT» الكوبيه مع لمسات خاصة، بدءاً من طلاء بلون أخضر داكن، والتخلي عن حليات الزينة بما فيها شعار «Ford Mustang» الذي تم الاستعاضة عنه بشعار «Bullitt». وتم زيادة قوة محرك الأسطوانات الثماني بسعة خمسة لترات، بنحو 10 أحصنة، ليحصل محرك «Bullitt» على نطاق قوة جديد يبلغ 460 حصاناً و529 نيوتن/‏‏‏متر من العزم الأقصى، كفيل بدفع السيارة للانطلاق من حالة الثبات إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة في غضون 4.6 ثوان، وسرعة قصوى تبلغ 263 كيلومتراً في الساعة.