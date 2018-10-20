«HEP1200» تضع «جيب تراكهوك» في صدارة «الرياضية المتعدّدة الاستخدامات»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

وضعت شركة «هينسي» الأميركية بصماتها على طراز «جيب شيروكي تراكهوك»، ما سمح لهذه السيارة بالتربع على عرش أسرع السيارات الرياضية المتعددة الاستخدامات «SUV» على العالم، وذلك بفضل تزويد شركة التعديلات الأميركية، السيارة بحزمة «HEP1200» الخاصة بترقية المحرك، والتي تتضمن شاحناً توربينياً فائقاً بسعة 4.5 لترات، وحزم مكابس من الألمنيوم، ورؤوس أسطوانات معدلة. والسيارة يمكنها الانطلاق من حالة الثبات وبلوغ سرعة 100 كيلومتر في الساعة في غضون 2.3 ثانية، وبلوغ سرعة قصوى تصل إلى 320 كيلومتراً في الساعة.

وأسهمت التعديلات في منح محرك السيارة المكون من ثماني أسطوانات بسعة 6.2 لترات، زيادة في القوة الحصانية من 707 إلى 1200 حصان، التي ترافقت بزيادة العزم الأقصى للمحرك من 873 إلى 1354 نيوتن/‏‏‏متر، لتجعل السيارة قادرة على خوض سباق تسارع الربع ميل في زمن يبلغ 9.6 ثوانٍ، وقطع خط نهاية هذه المسابقة بمعدل سرعة يبلغ 233 كيلومتراً في الساعة، مع العلم أن النسخة القياسية تحتاج إلى 3.5 ثوانٍ للانطلاق من حالة الثبات وبلوغ سرعة 100 كيلومتر في الساعة، واقتصار سرعتها القصوى على 289 كيلومتراً في الساعة.