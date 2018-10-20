«رابيد إي» باكورة إنتاج «أستون مارتن» للسيارات الكهربائية

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أكدت شركة «أستون مارتن» لصناعة السيارات السوبر رياضية، التزامها الكامل بدخول عالم صناعة السيارات الكهربائية، وذلك بإعلان الصانعة البريطانية عن انتاج طراز «رابيد إي» أول سيارة إنتاجية بتاريخ الشركة تعمل بالكامل على الكهرباء، وذلك ضمن فئة الإصدار المحدود بـ155 نسخة فقط.

وتعد «رابيد إي» ثمرة تعاون بين «أستون مارتن» وشركة «ويليامز» للهندسة المتقدمة التابعة لمجموعة «ويليامز» البريطانية، إذ ترتكز السيارة الكهربائية الجديدة على مفهوم السيارة السوبر رياضية رباعية الأبواب والمقاعد الصديقة للبيئة، والتي تستند إلى سواعد محركين كهربائيين يضمنان إنتاج قوة 610 أحصنة، و950 نيوتن/‏‏‏متر من عزم الدوران الأقصى، الكفيلين بدفع «رابيد إي» لبلوغ سرعة 100 كيلومتر في الساعة انطلاقاً من حالة الثبات في غضون أربع ثوانٍ.

وتستمد المحركات الكهربائية طاقتها من بطارية ليثيوم أيون بسعة 65 كيلوواط/‏‏‏ساعة، تضمن لـ«رابيد إي» السير لمسافة 320 كيلومتراً في الشحن الكامل للبطارية، قبل أن تتم إعادة شحنها.