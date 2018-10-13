«نيسان قشقاي 2019» تحصل على محرّك توربو جديد

المصدر: جوني جبور ـــ دبي

أعلنت شركة السيارات اليابانية «نيسان»، أنها ستزود طراز عام 2019 من سيارتها «الكروس أوفر» المتوسطة الحجم «قشقاي» بأحد محركاتها المعززة بتقنية التوربو، مع محرك جديد كلياً مكوّن من أربع أسطوانات بسعة 1.3 لتر، ومزود بشاحن توربيني تم تطويره بالتعاون مع شركة «دايملر- بنز» المالكة لعلامة «مرسيدس» الألمانية.

وأوضحت «نيسان» أن محركها الجديد سيحل بدلاً عن المحركات السابقة ذات خيارين بسعة 1.2، و1.6 لتر، خصوصاً أن محركها الأحدث سيمنح طراز عام 2019 نطاق قوة يراوح بين 138 و158 حصاناً، يتولى نقلها خياران من نواقل الحركة، بدءاً من الناقل اليدوي القياسي المكون من ست سرعات، وصولاً إلى خيار ناقل الحركة الأوتوماتيكي المزدوج التعشيق «DCT» الجديد كلياً سباعي السرعات.

وأشارت إلى أن محرك «قشقاي» الجديد يعزز من كفاءة استهلاك الوقود باكتفائه بـ5.3 لترات فقط لقطع مسافة 100 كيلومتر، وبالتالي تحقيق انخفاض ملحوظ على صعيد انبعاثات غاز ثاني أوكسيد الكربون لتسجل 122 غراماً في الكيلومتر الواحد من المسافة المقطوعة.

وأكدت «نيسان» أن المحرك الجديد سيوفر استجابة أسرع وأداءً أفضل من المحركات السابقة.