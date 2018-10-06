«بنتلي كونتيننتال جي تي» 2019 تصل أسواق الشرق الأوسط

المصدر: جوني جبور - دبي

أطلقت الصانعة البريطانية «بنتلي»، أخيراً، الجيل الثالث من سيارتها «كونتيننتال جي تي» في أسواق الشرق الأوسط، وذلك كطراز خاص بعام 2019. وجاءت السيارة الجديدة بأبعاد خارجية أكبر من سابقتها، وديناميكيات قيادة أعلى، خصوصاً على صعيد التماسك القوي عند دخول المنعطفات السريعة، المقترنة بكفاءة أفضل للجيل الجديد من محركات الـ«W 12 TSI» على صعيد استهلاك الوقود، وانتقالاً بتجسيد للفخامة الحقيقية لمفهوم السيارة المصنعة يدوياً التي تحمل إرث العراقة البريطانية، وانتهاء بتصميم خارجي جريء ومقصورة فخمة تزخر بتقنيات مبتكرة وغير مسبوقة على صعيد سيارة فاخرة عالية الأداء.

وتستفيد «بنتلي كونتيننتال جي تي» الجيل الثالث، من هيكل متكيف ومتقدم تقنياً والمعزز بنظام قيادة ديناميكي وذكي «Dynamic Ride System» يضمن قيادة تجاوبية وتحكماً استثنائياً ومستوى عالياً من الأداء في شتى ظروف القيادة، إذ يتحكم النظام الجديد بمستوى راحة القيادة، وخفض معدلات التأرجح الجانبي، وتلطيف حدة الحركة الشديدة الذي من سبيله منح ركاب المقصورة شعوراً أكبر بدقة أداء السيارة، من دون الوقوع تحت تأثيرات الاهتزازات الخارجية والجهد الناجم عن ظروف الطريق.

كما حصل طراز عام 2019 على زيادة بالأبعاد الخارجية، التي كان من سبيلها منح السيارة معامل جر أفضل مقارنة بالطراز السابق، وبالتالي تحسين مستويات القيادة على الخطوط السريعة، فضلاً عن حصول السيارة على محور عجلات جديد تم دفعه باتجاه المقدمة بنحو 135 ملليمتراً، والتي من شأنها منح «كونتيننتال جي تي» الجديدة تماسكاً أكبر عند دخول المنعطفات بالصورة المعهودة عن سيارات التسابق على الحلبات.

وتكاملت التحسينات الخارجية مع حصول السيارة على هيكل أقل وزناً بنحو 80 كيلوغراماً مقارنة بالسيارة السابقة، ويعود الفضل في ذلك لوفرة الألمنيوم المستخدم في الهيكل الذي اعتمد في تشكيله وتصميمه على مفهوم استخدام التشكيل الفائق «Super Formed technology»، وهي تقنية دقيقة تستخدم الألمنيوم المسخن حتى درجة حرارة 500 مئوية تسمح للمصممين باستلهام خطوط هيكلية للجسم أكثر تعقيداً وحادة القسمات، وبنية عضلية جاذبة وأكثر عمقاً ومصقولة بإبداع، وكل هذا يقترن مع هيكل أقل وزناً. وداخلياً، حصلت السيارة على لوحة عدادات جديدة بالكامل، تتمتع بشكلها المصقول المشابه للأجنحة الطويلة الانسيابية التي تعكس شكل شعار «بنتلي»، وتنساب بكسوة جلدية علوية عائمة حتى الأبواب بسلاسة فائقة، لتتكامل مع ابتكار هو الأول من نوعه، مع شاشة تدور بصورة متناظرة وفق حالة السيارة، وتقدم ثلاثة خيارات من لوحات العرض.

johni_jabbour@yahoo.com

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