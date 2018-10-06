«سكودا» تطرق أبواب المستقبل مع نموذجها الاختباري «فيجين RS»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

شهدت أروقة معرض باريس الدولي للسيارات، تسليط شركة «سكودا» الضوء على مستقبل صناعة سيارات الهاتشباك ذات الأداء المتفوق، وذلك عبر كشف النقاب عن النموذج الاختباري «فيجين RS»، الذي يحمل ضمن طياته مفهوم سيارة بأبعاد خارجية أكبر ممّا هي معهودة في هذه الفئة من السيارات.

وجاءت «فيجين RS» بخطوط خارجية ملهمة، مع تصميم يمتاز بخطوط حادة، وطول إجمالي يبلغ 4.35 أمتار، وبعرض 1.81 متر، وبارتفاع 1.43 متر، فضلاً عن قاعدة عجلات تمتد بطول 2.65 متر، والتي تمنح هذا النموذج الاختباري أبعاداً تعتبر أكبر من المعتاد عليها حالياً في فئة سيارات الهاتشباك، إذ انعكست الأبعاد الخارجية على منح السيارة مقصورة رحبة يمكن لها أن تستقبل خمسة ركاب بالغين.

وميكانيكياً، تنبض السيارة بنظام هجين يتكون من محرك وقود احتراقي بسعة 1.5 لتر، معزز بالتوربو، ويضمن إنتاج قوة 148 حصاناً، وآخر كهربائي بقوة 101 حصان، ليصل إجمالي القوة إلى 242 حصاناً، تكفل للسيارة الانطلاق من حالة الثبات إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة في غضون 7.1 ثوانٍ.