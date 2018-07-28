«أودي» تكشف تفاصيل الجيل الثاني من سيارتها «Q3»

المصدر: جوني جبور - دبي

كشفت شركة «أودي» الألمانية أخيراً عن تفاصيل الجيل الثاني من سيارتها «Q3» وذلك كطراز خاص بالعام 2019، والذي جاء أكبر حجماً من سابقه، وبمعدلات أداء أعلى مقترنة بكفاءة أفضل على صعيد الاقتصاد في استهلاك الوقود.

وجاءت «Q3» الجيل الثاني بأبعاد خارجية أطول من سابقتها، وذلك بعد أن زاد الطول الإجمالي بمقدار 9.65 سنتيمترات، ما انعكس على زيادة بعد قاعدة العجلات بمقدار 7.6 سنتيمترات، كما زادت مساحة التخزين في صندوقها الخلفي إلى 674 لتراً مع إمكانية الحصول على مساحة تخزينية أكبر تصل إلى 1526 لتراً عند طي صف المقاعد الخلفية.

وتحمل اللمسات التصميمية لـ«Q3» مزيجاً مستمداً من طرز عدة ضمن عائلة «أودي»، إذ استمدت الصانعة الألمانية خطوط المقدمة من الشقيقة الكبرى «Q8» التي تعد أحدث إنتاج للصانعة الألمانية على صعيد المركبات الرياضية المتعددة الاستخدامات، فيما جاءت الخطوط الجانبية مستوحاة من شقيقتها السيدان «A4»، مع لمسات تحمل في طياتها الفلسفة التصميمية لسيارات العضلات الأميركية. وحصلت «Q3» على مصدين أمامي وخلفي جديدين بالكامل، يتمتعان بصبغة رياضية من خلال خطوط جريئة ومكونات تسهم في تعزيز كفاءة الديناميكية الهوائية، وانتهاءً بمصابيح خلفية جديدة بالكامل وأمامية ذات تصميم مستمد من شقيقتها «A3 سبورت باك» ذات الأداء العالي.

وداخلياً، انعكست زيادة الأبعاد الخارجية على منح مقصورة «Q3» مزيداً من المساحة والرحابة، خصوصاً على صعيد صف المقاعد الخلفي، كما حملت مكونات المقصورة فلسفة الصانعة الألمانية على صعيد الخطوط التصميمية المستقبلية والعصرية من خلال لوح قيادة يعتمد في تصميمه الخطوط العرضية البسيطة، ويتضمن في حيزه شاشة قياس 12.3 بوصة، بنظام لوحة العدادات الافتراضية الشهيرة من «أودي» (Virtual Cockpit) وشاشة وسطية أخرى قياس 8.8 بوصات للنظام الترفيهي، كما يتوافر شاشة 10 بوصات عند الطلب، بالإضافة إلى العديد من التجهيزات العصرية الأخرى.

ووفقاً لـ«أودي»، ستستقبل القارة الأوروبية الجيل الثاني من «Q3» بدءاً من شهر نوفمبر المقبل، على أن يتم طرحها لاحقاً في بقية الأسواق العالمية.

johni_jabbour@yahoo.com

لمشاهدة الموضوع بشكل كامل، يرجى الضغط على هذا الرابط.