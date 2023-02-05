حاسوب لوحي بشاشة الحبر الإلكتروني من «هيبوينك»

أطلقت شركة «هيبوينك» Hipoink حاسوبها اللوحي «Paperless Note» الجديد، الذي يمتاز بشاشة الحبر الإلكتروني «E-Ink».

وأوضحت الشركة الصينية أن الحاسوب اللوحي الجديد يأتي بشاشة قياس 10.3 بوصات، ودقة وضوح (1680 × 1264 بيكسل)، مع ضوء أمامي مدمج، يمكن تعديل سطوعه ودرجة حرارة لونه في 24 مستوى، كما يمكن قراءة الشاشة بشكل واضح حتى في ضوء الشمس المباشر.

ويأتي الجهاز اللوحي مزوداً بنظام التشغيل

«11 Android»، ما يتيح الوصول إلى ملايين التطبيقات ومعظم منصّات الكتب الإلكترونية، بما في ذلك «Amazon Kindle».

وينبض بداخل الجهاز المعالج «Rockchip RK3566»، مع ذاكرة وصول عشوائي «RAM» سعة 2 غيغابايت وذاكرة داخلية سعة 32 غيغابايت.

ويبلغ سمك الحاسوب اللوحي 5.5 ملم، بينما يبلغ وزنه 374 غراماً. ويشتمل الحاسوب على كاميرا بدقة 5 ميغابيكسل وسماعات «ستريو»، ومقبس سماعة رأس، إضافة إلى بطارية سعة 3700 مللي أمبير ساعة يتم شحنها عبر منفذ «USB-C».

• الجهاز اللوحي مزوّد بـ «11 Android»، ما يتيح الوصول إلى ملايين التطبيقات ومعظم منصّات الكتب الإلكترونية.