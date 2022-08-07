هواوي تطلق الطابعة "PixLab V1" الجديدة

أطلقت شركة هواوي الطابعة النافثة للحبر PixLab V1 الجديدة، والتي تعمل بالإصدار 3 من نظام التشغيل HarmonyOS.

وأوضحت الشركة الصينية أن الطابعة PixLab V1 الجديدة تمتاز بسرعة طباعة تبلغ 5ر8 صفحة في الدقيقة عند الطباعة بالأسود والأبيض و4 صفحات في الدقيقة عند الطباعة بالألوان.

وتندرج الطابعة PixLab V1 ضمن الأجهزة متعددة الوظائف؛ حيث إنها تتيح أيضا النسخ والمسح الضوئي إلى جانب الطباعة.

وتدعم الطابعة PixLab V1 الجديدة تقنية Bluetooth 5.0 وتقنية WiFi 802.11 b/g/n، كما أنها تشتمل على وحدة NFC ومنفذ USB.