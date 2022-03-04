«لينوفو» تطلق «ألترابوك» للمحترفين بشاشة قياس 16 بوصة

المصدر: برشلونة ■ د.ب.أ

أعلنت «شركة لينوفو الصينية» عن إطلاق «ألترابوك» ThinkPad X1 Extreme G5 الجديد، وذلك في إطار مشاركتها في فعاليات «المؤتمر العالمي للجوال 2022».

وأوضحت الشركة أنها تهدف من خلال جهازها الجديد إلى تلبية متطلبات المحترفين؛ إذ أنه يشتمل على معالجات «Alder Lake» من «إنتل»، وبطاقة الرسوميات «GeForce RTX 3080 Ti»، وشاشة بمعدل تنشيط صورة 165 هرتز، ودرجة سطوع 600 نيت.

وتشتمل باقة التجهيزات التقنية على شاشة «IPS» قياس 16 بوصة بدقة وضوح 1200 بيكسل ودرجة سطوع 500 نيت، أو لوحة لمسية بدقة وضوح 1600 بيكسل ودرجة سطوع 600 نيت.

وينبض بداخل جهاز «ألترابوك» المعالج «Core i9» من الجيل الـ12، مع ذاكرة رسوميات سعة 16 غيغابايت.

وتروج الشركة الصينية لجهازها الجديد من خلال تجهيزه بذاكرة وصول عشوائي بسعة تصل إلى 64 غيغابايت، وذاكرة داخلية «SSD» بسعة حتى 8 تيرابايت، بينما تبلغ سعة البطارية 90 واط ساعة.

ويأتي جهاز «لينوفو» الجديد في حجم مدمج للغاية لا يزيد سُمكه على 17.9 مليمتراً، وبوزن 1.88 كيلوغرام، فيما تمتاز لوحة المفاتيح بإضاءة خلفية باللون الأبيض. أما كاميرا الويب فهي بدقة 1080 بيكسل، مع توافر وظيفة التعرف إلى الوجه عن طريق كاميرا بالأشعة تحت الحمراء لتسجيل الدخول في نظام «ويندوز».