شاشة محمولة جديدة لأجهزة «لاب توب» والهواتف الذكية

المصدر: بكين■ــ د.ب.أ

أعلنت شركة «ألدوكيوب» الصينية Alldocube عن إطلاق الشاشة المحمولة «Expand X»، التي يمكن استعمالها مع أجهزة الكمبيوتر المحمول (لاب توب)، وأجهزة الكمبيوتر المكتبية، والهواتف الذكية المتوافقة معها.

وأوضحت الشركة، المتخصصة في إنتاج أجهزة الكمبيوتر اللوحية والمحمولة، أن شاشتها الجديدة تمتاز بكلفتها المنخفضة، وإمكانات الاستعمال المتنوعة، كما تشتمل باقة التجهيزات التقنية على لوحة IPS، قياس 13.3 بوصة.

وتمتاز الشاشة بزوايا المشاهدة الواسعة، مع تغطية نطاق الألوان بنسبة 85%، بوزن يبلغ 916 غراماً.