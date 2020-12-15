«ريزر» تُطلق «كمبيوتر» محمولاً لعشاق الألعاب

المصدر: كاليفورنيا - د.ب.أ

أعلنت «شركة ريزر الأميركية» عن إطلاق الكمبيوتر المحمول «Blade 15» الجديد لعشاق الألعاب. وأوضحت الشركة أن الموديل الأساسي الجديد يمتاز بتصميم أنيق وأداء مطابق تقريباً للموديل الأعلى سعراً.

وتشتمل باقة التجهيزات التقنية للجهاز على شاشة قياس 15.6 بوصة تعمل بدقة الوضوح 1080 بيكسل، وبمعدل تنشيط صورة 120 هرتز بدلاً من 144 هرتز. ولخفض كلفة الموديل الأساسي الجديد اعتمدت «ريزر» على شبكة «واي فاي 5»، و«تقنية البلوتوث 5.0»، مع بطارية بسعة 60.2 واط/‏‏ساعة.

وينبض بداخل الكمبيوتر المحمول الجديد معالج «Core i7-10750H» سداسي النوى يعمل بسرعة تصل إلى 5 غيغاهرتز، مع ذاكرة وصول عشوائي سعة 16 غيغابايت، وقرص الحالة الساكنة بسعة 256 غيغابايت.

وأعلنت «ريزر» أن كلفة الكمبيوتر المحمول تبدأ من 1500 دولار (نحو 5507 دراهم)، وسيطرح في الأسواق بدءاً من 25 ديسمبر الجاري.