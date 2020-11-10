«شاومي» تُطلق «كمبيوتر» محمولاً للتعلم عن بُعد

المصدر: بكين ■د.ب.أ

أعلنت «شركة شاومي الصينية» عن إطلاق الإصدار «e-Learning Edition» من الكمبيوترالمحمول «Mi Notebook 14» لتلبية احتياجات الطلاب في التعلم عبر الإنترنت، في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد. وأوضحت الشركة أن الإصدار الجديد يأتي بسُمك 18 ملليمتراً، فيما لا يتعدى وزنه 1.5 كيلوغرام. وينبض بداخله معالج «Core i3-10110U» ثنائي النوى من «شركة إنتل الأميركية» يعمل بسرعة تصل إلى 4.1 غيغاهرتز، مع بطاقة الرسوميات «UHD Graphics 620» من «إنتل». وتشتمل باقة التجهيزات التقنية للجهاز على شاشة قياس 14 بوصة، تعمل بدقة وضوح 1080 بيكسل، وبنسبة باعية 16:9، إضافة إلى كاميرا «ويب» فوق الشاشة لتتماشى مع أغراض التعليم عبر الإنترنت. ويزخر الكمبيوتر الجديد بذاكرة وصول عشوائي DDR4-2.666 سعة 8 غيغابايت، وذاكرة داخلية SATA-3-SSD سعة 256 غيغابايت، وسماعات ستريو، مع دعم تقنيتي «واي فاي» و«بلوتوث 5.0»، مع توافر ثلاثة منافذ USB-A، ومنفذ HDMI، ومنفذ لسماعة الرأس، بينما تمتد فترة تشغيل البطارية سعة 46 واط/‏ساعة إلى نحو 10 ساعات.