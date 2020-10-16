الكشف عن حاسوب لوحي جديد من فئة «اثنان في واحد»

المصدر: برلين - د.ب.أ

كشفت شركة «Eve Devices» عن حاسوب لوحي جديد من فئة «اثنان في واحد».

وذكرت الشركة أن باقة التجهيزات التقنية للحاسوب «Eve V»، تشتمل على معالج «إنتل Tiger Lake-U-APU»، الذي يعد أحدث معالج لأجهزة الـ«لاب توب»، مشيرة إلى أنه غالباً ما تأتي هذه المعالجات بأربع أنوية مع بطاقة الرسوميات «إنتل Iris Xe Graphics iGPU»، التي تعمل بشكل أسرع بكثير مقارنة ببطاقة الرسوميات «إنتل UHD Graphics 620» الموجودة في الكثير من المعالجات القديمة.

وأضافت أن الحاسوب الجديد يمتاز بشاشة «IGZO» قياس 13.4 بوصة، وبنسبة باعية 16:10، لافتة إلى أنه يمكن استعمال الشاشة بوساطة قلم إدخال البيانات بمستويات ضغط تصل إلى 4096.