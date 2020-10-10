«توكسيدو» تطلق حاسباً جديداً من فئة الأعمال

المصدر: برلين ■د.ب.أ

أعلنت شركة «توكسيدو» عن إطلاق حاسوب محمول جديد من فئة الأعمال، بسعر يبدأ من 799 يورو (نحو 3355 درهماً). وأوضحت الشركة الألمانية أن جهازها الجديد «Aura 15» يعتمد على معالج «Ryzen 7 4700U»، وذاكرة وصول عشوائي بسعة حتى 64 غيغابايت، بحيث يوفر أفضل أداء بالنسبة للكلفة. وأضافت «توكسيدو» أن الـ«لاب توب» الجديد مزود بقرص الحالة الساكنة بسعة 250 غيغابايت في أصغر «موديل»، فيما تشتمل باقة التجهيزات التقنية على شاشة «IPS» قياس 15.6 بوصة تعمل بتقنية الدقة الفائقة الكاملة «Full HD»، مشيرة إلى أن سُمك الجهاز لا يتعدى 19.9 مليمتراً، ولفتت إلى أنه تتوافر للمستخدم بشكل اختياري إمكانية تزويد الـ«لاب توب» بوحدة «LTE» مدمجة للاتصال الدائم بالإنترنت أثناء التنقل، مبينة أن سعة بطارية الجهاز تبلغ 49 واط ساعة، وتمتد فترة تشغيلها إلى 15 ساعة مع أقل شدة إضاءة، ومن دون استعمال شبكة «WLAN» اللاسلكية.