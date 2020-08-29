«هواوي» تطلق أجهزة «لاب توب» للأعمال

المصدر: بكين - د.ب.أ

أعلنت «شركة هواوي الصينية» عن إطلاق سلسلة جديدة من أجهزة الكمبيوتر المحمول «لاب توب» من فئة الأعمال.

وأوضحت الشركة أن سلسلة «MateBook B» الجديدة تضم ثلاثة موديلات مزوّدة بمعالجات Comet Lake من «شركة إنتل الأميركية».

ويأتي الكمبيوتر «MateBook B5-420»الفاخر بشاشة قياس 14 بوصة وبدقة وضوح (2160*1440 بيكسل).

ويمكن تزويد الكمبيوتر الفاخر ببطاقة الرسوميات GeForce MX350، إضافة إلى ذاكرة وصول عشوائي بسعة 8 حتى 16 غيغابايت، وذاكرة SSD بسعة تخزينية تبلغ 512 غيغابايت، في ما تبلغ سعة البطارية 56 واط/‏ساعة. ويختلف الموديلان الأقل كلفة، وهما «MateBook B3-410»، و«MateBook B3-510» في حجم الشاشة 14 أو 15 بوصة بشكل أساسي.